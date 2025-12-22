Bologna, Di Vaio: "Finale guadagnata, il merito di questi risultati è tutto di Italiano"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Italia 1 prima della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli: "C'è l'entusiasmo che ci deve essere in queste occasioni, ce la siamo guadagnata questa finale: la sentiamo nostra e vogliamo essere protagonisti fino alla fine. Da qualche anno stiamo avendo risultati importanti con una certa continuità, questo ci rende orgogliosi ma ci dà anche responsabilità e i ragazzi lo sanno: è un'opportunità immensa per riscrivere la storia di questo club".

Quanto merito c'è di Italiano?

"Tutto merito suo. Perché ha portato questo tipo di mentalità e filosofia, il suo credo. Non è stato semplice: con Motta facevamo un calcio bello, ma diverso. Il mister ha avuto difficoltà inizialmente ma è stato tenace, caparbio. E ha avuto terreno fertile, perché questi ragazzi hanno grande voglia di imparare ogni giorno. Il coraggio che esprimiamo in campo è tutto merito suo".