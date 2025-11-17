TMW Albertini: "Questo Milan deve lottare per lo Scudetto. Con l'Inter non c'è una favorita"

L'ex calciatore Demetrio Albertini, oggi presidente del settore tecnico della FIGC, nel suo intervento a margine della conferenza stampa di presentazione dei candidati ai premi del Gran Galà del Calcio AIC (qui l'integrale), si è soffermato anche sul Derby di Milano che sarà piatto forte della 12^ giornata di Serie A, alla ripresa del campionato: "Interessante. Spero sia una bella partita e forse oggi non c'è un favorito. Sia Inter che Milan sono oggettivamente partite bene, pensavo che i nerazzurri potessero avere qualche contraccolpo in più all'inizio dopo una stagione tanto dispendiosa. E invece hanno ricaricato le pile, ripartendo bene con un nuovo allenatore: meritano di trovarsi davanti. Il Milan ha trovato proprio un nuovo equilibrio".

Quanto può influire Modric sui compagni di squadra con la sua passione?

"Pensare solo alla passione è limitante, c'entra la qualità. Detta i tempi della squadra, sono contento per il Milan che possa recuperare giocando una sola partita alla settimana. Averlo nel nostro campionato, e nel Milan, poterlo vedere ogni domenica, è davvero un grande piacere".

Dove può arrivare questo Milan?

"Può lottare per lo Scudetto fino alla fine. Anzi, deve farlo, è la base per capire. E come Milan è obbligato a pensare in grande".

Leao le sta piacendo?

"Ho sempre detto che la continuità dovesse essere il suo obiettivo, le sue doti nessuno le mette in discussione ma un giocatore per essere grande deve essere anche continuo".