Milan, Füllkrug scalda i motori: a Firenze potrebbe arrivare l'esordio da titolare

Si avvicina la sfida tra Fiorentina e Milan, in programma al Franchi oggi pomeriggio alle 15:00, e Massimiliano Allegri è pronto a rivoluzionare la squadra per far rifiatare coloro che finora sono stati maggiormente impiegati e concedere una chance a chi ha giocato meno. In questo senso, anche in attacco si va verso un’importante novità: la prima da titolare per Niclas Füllkrug.

Il centravanti tedesco, arrivato a Milanello nelle scorse settimane, e già impiegato sia nella trasferta a Cagliari, sia nella gara interna contro il Genoa, è pronto ad esordire dal primo minuto al posto di Rafael Leao. Il portoghese, infatti, non è al meglio e Allegri sembra deciso a tenerselo come asso della manica da giocare a partita in corsa.

Le novità non sarebbero comunque finite qui. Come confermato dall’allenatore livornese, Modric e Fofana avranno un turno di riposo e al loro posto giocheranno Jashari e Loftus Cheek. Occhio però anche al forfait di Rabiot, ieri uscito malconcio per una botta subita in allenamento. Se il francese alzerà bandiera bianca è pronto Ricci a formare un’inedita linea di centrocampo. A sinistra, poi, si dovrebbe rivedere titolare Estupiñan al posto dell’ormai titolatissimo Bartesaghi. Infine, cambi anche in difesa, con De Winter pronto a sostituire Tomori.