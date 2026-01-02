Il Milan sbaglia molto, il Cagliari gioca con personalità: al 45' il risultato è ancora 0-0

Il primo tempo tra Cagliari e Milan si chiude sullo 0-0, ma con una partita tutt’altro che piatta. Avvio deciso dei sardi, ordinati e aggressivi nel pressing, capaci di prendere campo fin dai primi minuti e di rendersi pericolosi soprattutto sulle corsie esterne. La squadra di Fabio Pisacane muove bene il pallone, alternando il palleggio tra Prati e Mazzitelli e cercando con continuità gli inserimenti sugli esterni, con Palestra al solito tra i più ispirati.

Il Milan fatica a trovare ritmo e pulizia nella manovra. La squadra di Massimiliano Allegri appare compassata, con diversi errori tecnici soprattutto nella zona centrale del campo. I rossoneri provano a crescere alla distanza affidandosi alle geometrie di Luka Modric, ma le occasioni restano poche. Rafael Leao viene cercato spesso, senza però riuscire a incidere davvero: impreciso nel controllo e poco efficace nei duelli, il portoghese soffre la compattezza della difesa rossoblù.

Nel finale di frazione il Cagliari continua a mostrare intensità e organizzazione, mentre il Milan prova ad alzare il baricentro senza però creare vere palle gol. Al 45’ il dato più rilevante resta uno solo: equilibrio totale. Primo tempo combattuto, ma senza particolari guizzi né da una parte né dall'altra.

