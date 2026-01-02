Spezia, c'è l'accordo con la Cremonese per Sernicola: arriverà in prestito secco

Dopo essere rimasto ai margini della Cremonese per tutta la prima parte di stagione Leonardo Sernicola si appresta a tornare in quella Serie B che conosce bene avendo collezionato ben 157 presenze con cinque reti all’attivo.

L’esterno classe ‘98, che può giocare su entrambe le fasce sia in una linea a quattro difensiva che in una a cinque in mezzo al campo, oltre a saper ricoprire anche il ruolo di centrale difensivo, è infatti a un passo dallo Spezia che ha superato la concorrenza di Sampdoria e Catanzaro. Come riferisce l’edizione on line de Il Secolo XIX infatti il club aquilotto ha trovato l’accordo con i lombardi, a cui Sernicola è legato fino al 2028, sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione.

Sernicola andrà a sostituire quel Antonio Candela che sembra destinato a far ritorno al Venezia dopo aver collezionato 16 presenze con la maglia dei liguri nella prima parte di stagione. Va invece verso la conferma l'esterno mancino Giuseppe Aurelio che presto dovrebbe firmare un nuovo accordo con lo Spezia con adeguamento del contratto.