Cagliari-Milan, è subito esordio in Serie A per il nuovo acquisto rossonero Fullkrug

Esordio in Serie A per Niclas Fullkrug. Il nuovo centravanti del Milan, appena arrivato in prestito dal West Ham, è sceso in campo al 68' della gara contro il Cagliari. Il tedesco ha rilevato Rafa Leao, autore del gol che sta decidendo l'incontro.

Le parole di Igli Tare su Fullkrug

"Ci siamo mossi in tempo. Mancavano delle caratteristiche, dopo l'infortunio di Gimenez siamo stati bravi a inserire Fullkrug che è un giocatore che porta tanta fisicità e presenza ma anche tanto entusiasmo. Siamo tutti sorpresi dalla forma dimostrata da Niclas in questa settimana di allenamento con la squadra. Ci aiuterà con i nostri obiettivi".

