Lazio, con Castellanos via Sarri chiede due attaccanti: i nomi sulla lista dei biancocelesti

Il nuovo anno a Formello si apre con una scelta netta, destinata a incidere profondamente sulle strategie di mercato. La Lazio saluta Valentin Castellanos, centravanti argentino che nelle ultime settimane aveva visto raffreddarsi il rapporto tecnico con Maurizio Sarri. Una separazione ormai inevitabile, concretizzata con il trasferimento al West Ham, pronto a investire 30 milioni di euro bonus compresi e a garantirgli un contratto fino al 2030. Decisiva la volontà del giocatore di restare in Europa e misurarsi con la Premier League, preferita alla proposta del Flamengo, fermo a un’offerta da 25 milioni.

L’uscita di Castellanos sblocca ora il mercato in entrata dei biancocelesti. Sarri attende rinforzi mirati, a partire dall’attacco: servirà un nuovo centravanti per colmare il vuoto lasciato dal “Taty”. Un’idea porta ad Andrea Pinamonti del Sassuolo, mentre la pista che conduce a Giacomo Raspadori è ormai tramontata, con il giocatore indirizzato verso la Roma. A scriverlo è Tuttosport.

Ma non è tutto. Il tecnico toscano ha chiesto anche un esterno offensivo. Il direttore sportivo Fabiani continua il pressing su Daniel Maldini dell’Atalanta, mentre il grande pallino dell’allenatore resta Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli ha già dato il suo assenso a un accordo fino al 30 giugno, con opzione di rinnovo fino al 2027, ed è in attesa di una chiamata da Formello. Gennaio, però, potrebbe non fermarsi qui. Anche Tavares va verso l’addio, con destinazione Al Ittihad. In caso di partenza, il nome caldo per la corsia sinistra è quello di Pedraza del Villarreal. La Lazio cambia volto, e lo fa in fretta.