Podcast TMW Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte

La Fiorentina è chiamata a un mercato molto importante per cercare di risalire in classifica e trovare una salvezza tutt'altro che scontata. Il primo colpo è già arrivato in città, nella giornata di oggi, e ha il nome di Manor Solomon, preso in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham, club da cui arriverà anche Fabio Paratici, pronto a diventare un dirigente viola.

E proprio Paratici dovrà cercare di effettuare quella rivoluzione necessaria alla società gigliata per uscire da un tunnel che sembra senza fine. Attraverso i nuovi acquisti, ma anche con alcune cessioni. Nel podcast di oggi di TMW, a cura di Niccolò Ceccarini, abbiamo provato a fare il punto della situazione in casa Fiorentina tra chi arriverà e chi invece concluderà la sua avventura a Firenze nel corso del prossimo mese.

Ascolta gratuitamente il podcast di oggi!