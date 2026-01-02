TMW Casertana in arrivo il colpo Butic per l'attacco. Il croato arriverà a titolo definitivo

Dopo un anno e mezzo lontano dall’Italia, prima con la maglia dello Slaven Belupo in Croazia (12 presenze e un gol) e poi con il FK Sarajevo in Bosnia Erzegovina (22 presenze e tre reti) per Karlo Butic ci sarà il ritorno in Italia.

Il centravanti classe ‘98, come raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, è a un passo dal trasferimento a titolo definitivo alla Casertana in Serie C. Le due società stanno infatti stilando i documenti in queste ore e fra la serata di oggi e la giornata di domani dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

Butic firmerà un contratto di un anno e mezzo con il club campano tornando così a calcare i campi della Serie C dove vanta 55 presenze con 12 reti in Carriera. Per il croato ci sono inoltre 98 presenze, con 14 gol in Serie B. In Italia l'attaccante centrale ha vestito le maglie di Pordenone, Feralpisalò, Cesena, Cosenza, Ternana e Arezzo.