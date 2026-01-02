Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante

Il mercato della Lazio è pronto a decollare. La cessione di Castellanos al West Ham porterà nelle casse biancoceleste denaro liquido da reinvestire in entrata nei prossimi giorni. Un'operazione, quella che porterà l'argentino in Premier League, che si è concretizzata nelle scorse giornate e che porterà l'ingresso di 30 milioni di euro. Una cifra importante con cui la squadra del presidente Lotito utilizzerà per acquistare giocatori necessari e rinforzare l'organico a disposizione di mister Maurizio Sarri per questa seconda parte di stagione.

Prima la mezzala di qualità

In primis il ruolo dove necessitano rinforzi è quello della mezzala. Il tecnico biancoceleste chiede un giocatore che possa inserirsi e garantire pericolosità nell'area avversaria. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nome più gettonato è quello di Lazar Samardzic di proprietà dell'Atalanta. L'alternativa sarebbe quella di Fabbian del Bologna oppure, opzione molto difficile per non dire impossibile, Loftus-Cheek del Milan.

Poi arriva l'attaccante

Il secondo ruolo dove necessitano interventi, e che l'allenatore laziale ha messo in cima alla lista dei desideri, è quello dell'attaccante. Perdendo Castellanos, la Lazio ha bisogno di un giocatore che vada a rinforzare il reparto offensivo. Il profilo più indicato sarebbe quello di Mikel Oyarzabal di proprietà della Real Sociedad.