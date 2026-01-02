Modena, in attesa di De Luca si sfoltisce l'attacco: Caso, Mendes e Strizzolo verso l'addio

In casa Modena, in attesa dell’annuncio dell’acquisto di Manuel De Luca dalla Cremonese, si lavora alle uscite di quei giocatori che non rientrano più nei piani della società e hanno trovato poco spazio in questa stagione. Restando al reparto offensivo sono in uscita Luca Strizzolo, Pedro Mendes e Giuseppe Caso.

Il primo dovrebbe trasferirsi in Serie D per vestire la maglia del Treviso, ma prima deve risolvere il contratto con il club gialloblù, mentre il secondo deve ancora dare una risposta allo Spezia che ha trovato l’accordo per il suo acquisto con la società emiliana. Per quanto riguarda il terzo sono diverse le formazioni di Serie B interessate con il Bari che sembra in vantaggio su SudTirol, Juve Stabia e Sampdoria anche se il Modena non sembra avere fretta di cederlo e attende sempre l’offerta giusta come riporta Parlandodisport.it.

Sempre il SudTirol ha messo nel il difensore centrale Cristian Cauz che però piace anche al Bari e a quel Pescara che punta anche per Alessandro Dellavalle: il giocatore vorrebbe andare a giocare altrove visto il poco spazio trovato in gialloblù nella prima parte di stagione, ma i Canarini al momento non sembrano intenzionati a cederlo. Infine in uscita ci sono anche gli esterni Fabio Ponsi, che piace in Serie C, e Matteo Cotali su cui c’è la Virtus Entella.