Fantacalcio, 18ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 18ª giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Atalanta-Roma)
A:
B: Scamacca
C: Carnesecchi, De Ketelaere, , Ederson, Kolasinac, Pasalic
D: Musah, Krstovic, Zalewski, Scalvini, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Hien, de Roon, Samardzic, Zappacosta, Sulemana
E: Sportiello, Brescianini
BOLOGNA (Inter-Bologna)
A: Orsolini
B:
C: Holm, Cambiaghi, Castro, Odgaard
D: Lykogiannis, Ferguson, Zortea, Fabbian, Dallinga, De Silvestri, Rowe, Ravaglia, Miranda, Lucumi, Moro, Pobega, Immobile, Vitik, Heggem
E: Ilic, Sulemana I., Dominguez
CAGLIARI (Cagliari-Milan)
A:
B:
C: Palestra
D: Gaetano, Borrelli, Deiola, Caprile, Luperto, Idrissi, Esposito Se., Kilicsoy, MIna, Rodrguez, Zappa, Mazzitelli
E: Pavoletti, Obert, Pintus, Ciocci, Radunovic, Adopo, Prati, Rog, Luvumbo, Liteta
COMO (Como-Udinese)
A: Paz
B:
C: J. Rodriguez, Butez, Ramon, Douvikas, Addai
D: Kuhn, Vojvoda, Da Cunha, Valle, Moreno, Caqueret, Smolcic, Perrone, Kempf, Sergi Roberto
E: Van der Brempt, Posch, Cavlina, Dossena, Baturina
CREMONESE (Fiorentina-Cremonese)
A:
B:
C: Bonazzoli, Vardy
D: Floriani, Silvestri, Payero, Barbieri, Vazquez, Audero, Terracciano, Baschirotto, Vandeputte, Zerbin
E: Johnsen, Moumbagna, Bondo, Folino, Pezzella, Sanabria, Sarmiento, Grassi, Bianchetti, Faye, Ceccherini
FIORENTINA (Fiorentina-Cremonese)
A:
B:
C: Kean
D: Piccoli, Dodò, De Gea, Fortini, Gosens, Parisi, Fagioli, Mandragora, Gudmudsson
E: Kouadio, Sohm, Comuzzo, Nicolussi Caviglia, Dzeko, Ndour, Pongracic, Viti, Ranieri, Kouamè
GENOA (Genoa-Pisa)
A:
B:
C: Martin, Malinovskyi, Norton - Cuffy, Vitinha, Vasquez, Colombo,
D: Frendrup, Ellertsson, Carboni, Thorsby, Leali, Ostigard, Ekuban, Ekhator
E: Sabelli, Vogliacco, Venturino, Stanciu, Marcandalli, Onana, Masini, Otoa, Sommariva
HELLAS VERONA (Hellas Verona-Torino)
A:
B:
C: Giovane
D: Montipo, Orban, Bernede, Mosquera, Serdar, Bradaric, Bella - Kotchap
E: Ebosse, Niasse, Sarr, Slotsager, Cham, Valentini, Unai Nunez, Al - Musrati, Oyegoke, Harroui, Gagliardini, Frese, Akpa Akpro, Kastanos, Santiago
INTER (Inter-Bologna)
A: Lautaro, Thuram, Dimarco
B: Bastoni
C: Akanji, Barella, Zielinski, Esposito P., Sommer
D: Frattesi, Bisseck, Diouf, Luis Henrique, De Vrij, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Sucic,
E: Palacios, Darmian
JUVENTUS (Juventus-Lecce)
A: Yildiz, Bremer
B: Di Gregorio, Kalulu
C: McKennie, Zhegrova, Locatelli, Openda, David, Thuram, Cambiaso, Conceicao
D: Koopmeiners, Kostic, Adzic, Miretti, Kelly, Cabal
E: Joao Mario, Perin, Rouhi, MIlik
LAZIO (Lazio-Napoli)
A:
B:
C: Zaccagni
D: Marusic, Vecino, Provstgaard, Cataldi, Cancellieri, Gila, Castellanos, Noslin, Provedel, Guendouzi, Basic
E: Patric, Mandas, Belhayane, Tavares, Lazzari, Pellegrini Lu., Pedro
LECCE (Juventus-Lecce)
A:
B:
C:
D: Gallo, Camarda, Pierotti, Stulic, Sottil, Falcone, Tiago Gabriel, Banda
E: Kouassi, Veiga, Rafia, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala A., Ramadani, Maleh, Siebert, Kaba, Jean, Perez, Pierret
MILAN (Cagliari- Milan)
A: Pulisic, Rabiot, Leao
B: Maignan, Saelemaekers
C: Pavlovic, Modric, Bartesaghi, Loftus-Cheek,
D: Ricci, Tomori, Gabbia, De Winter, Estupinan, Jashari, Fullkrug
E: Odogu, Balentien, Terracciano
NAPOLI (Lazio-Napoli)
A: McTominay, Neres, Hojlund
B: Savic, Spinazzola
C: Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, Noa Lang, Rrahmani, Beukema, Politano
D: Olivera, Juan Jesus, Lucca, Vergara, Gutierrez
E: Marianucci, Ambrosino, Mazzocchi
PARMA (Sassuolo-Parma)
A:
B:
C: Valeri, Pellegrino
D: Corvi, Cutrone, Britschgi, Ondrejka, Bernabè, Delprato, Benedyczak, Sorensen
E: Djuric, Hernani, Almqvist, Cremaschi, Lovik, Valenti, Ordonez, Circati, Guaita, Estevez, Troilo, Oristanio, Keità
PISA (Genoa-Pisa)
A:
B:
C:
D: Tramoni, Moreo, Leris, Vural, Semper, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Meister, Angori, Tourè
E: Scuffet, Mbambi, Hojholt, Lorran, Buffon, Bonfanti, Denoon, Piccinini, Aebischer, Albiol, Lusuardi, Esteves, Marin
ROMA (Atalanta-Roma)
A:
B: Soulè, Svilar
C: Konè, Mancini, Cristante, Dybala, Wesley
D: Rensch, El Shaarawy, Ferguson, Hermoso, Baldanzi, Angelino, Dovbyk
E: Vasquez, Ziolkowski, Arena, Pisilli, Tsimikas, Ghilardi
SASSUOLO (Sassuolo-Parma)
A:
B: Laurientè, Pinamonti
C: Konè I., Thorstvedt, Volpato, Matic, Idzes, Muharemovic
D: Fadera, Vranckx, Candè, Muric, Doig,
E: Lipani, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Odenthal, Paz, Walukiewicz
TORINO (Hellas Verona-Torino)
A: Vlasic
B: Simeone
C: Adams, Zapata
D: Ngonge, Asllani, Maripan, Lazaro, Paleari, , Ismajli, Gineitis
E: Pedersen, Dembelè, Tameze Ilkhan, Nije, Abhouklal, Nkounkou, Casadei, Biraghi, Ilic, Anjorin
UDINESE (Como-Udinese)
A:
B:
C: Solet, Davis, Zaniolo
D: Piotrowski, Bertola, Zanoli, Ekklenkamp, Kabasele, Buksa, Karlstrom, , Sava
E: Goglichidze, Palma, Gueye, Zarraga, Miller, Sava, Bravo, Ehizibue, Lovric
