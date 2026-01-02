Com’è andato l’esordio in Serie A col Milan di Niclas Fullkrug

L’attesa è durata pochissimo. Ufficializzato in mattinata, Niclas Fullkrug ha già fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Milan nella sfida serale contro il Cagliari alla Unipol Domus. Il centravanti tedesco, reso immediatamente disponibile grazie alla deroga FIGC legata all’apertura del mercato invernale, è entrato in campo al 69’ per Rafa Leao, vivendo così i suoi primi minuti nel campionato italiano sotto la guida di mister Allegri. Un debutto rapido, quasi inaspettato, che certifica la volontà del Diavolo di inserire subito nelle rotazioni offensive il giocatore prelevato in prestito gratuito con diritto di riscatto da 13 milioni di euro dal West Ham.

Nei 25 minuti giocati, Fullkrug ha cercato soprattutto di prendere contatto con il ritmo partita e con i nuovi compagni. Qualche sponda, movimenti da riferimento centrale e grande disponibilità al lavoro fisico, ma poche occasioni per rendersi realmente pericoloso. La sua prova è stata valutata con un 6 nella nostra pagella di TMW, giudizio che riflette un esordio ordinato e senza errori, ma inevitabilmente privo di acuti, anche per la scarsità di palloni giocabili negli ultimi metri.

A spiegare il senso dell’operazione, nel pre-partita di Cagliari-Milan 0-1, è stato il direttore sportivo Igli Tare: "Ci siamo mossi in tempo. Mancavano delle caratteristiche, dopo l'infortunio di Gimenez siamo stati bravi a inserire Fullkrug che è un giocatore che porta tanta fisicità e presenza ma anche tanto entusiasmo. Siamo tutti sorpresi dalla forma dimostrata da Niclas in questa settimana di allenamento con la squadra. Ci aiuterà con i nostri obiettivi".