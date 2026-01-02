TMW Radio Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"

Il tecnico della Sanremese, Marco Banchini, ha parlato nel corso della trasmissione A Tutta C sulle frequenze di TMW Radio, ricordando tra i vari temi anche la sua esperienza col difensore Nicolò Bertola.

Lei lo ha avuto a Montevarchi quando era ancora giovanissimo, al suo primo vero anno tra i grandi. Pensava potesse fare un percorso così importante in così poco tempo tra le fila dell'Udinese in Serie A?

"Sono stato solo pochi mesi a Montevarchi, ma quando mi sono ritrovato davanti un ragazzo con quelle abilità… Le potenzialità sono ciò che puoi sviluppare, le abilità sono ciò che hai già dentro. Bertola è veloce per la struttura che ha, è esplosivo, ha una grande qualità nella costruzione e nei passaggi tra le linee, conosce il senso del gioco. Già tre anni fa lo avevo messo centrale di difesa a tre proprio per questo: ti dà aggressività, proiezione verso le rotture difensive. Si vedeva che poteva crescere molto. Sono contentissimo per lui: arrivare a giocare in Serie A a questi livelli è un bel salto. Già allo Spezia aveva dimostrato di poter stare a un certo livello, ora si sta confermando ancora di più. Nelle categorie inferiori contano le velocità di gioco e le scelte cognitive: lui dimostra di saperle fare, nonostante sia ancora molto giovane".

