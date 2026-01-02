Ufficiale Casarano, rientra il portiere Ferilli: era in prestito alla Vibonese in Serie D

Dopo appena sei mesi di prestito alla Vibonese in Serie D, dove ha collezionato nove presenze con due clean sheet, il portiere Marco Ferilli torna al Casarano a cui è legato fino al 2027. Questo il comunicato del club salentino:

La società Casarano calcio comunica che il calciatore Marco Ferilli è rientrato a far parte della rosa, dopo che, l’estate scorsa, era stato ceduto, in prestito, alla U.S.Vibonese, società che milita nel girone I della Serie D e con la cui maglia ha disputato la prima parte della stagione agonistica.