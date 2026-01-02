Ufficiale Sassuolo, ecco il nipote di Ciro Immobile: il 2008 Panariello ha firmato con gli emiliani

Come anticipato nei giorni scorsi il Sassuolo ha pescato in Serie D un rinforzo in prospettiva per l'attacco: si tratta di Raffaele Panariello, classe 2008 dell'Afragolese e nipote di Ciro Immobile del Bologna. Lo comunica il club campano con una nota sui propri canali ufficiali:

"L’A.C. Afragolese comunica di aver raggiunto un accordo con il Sassuolo calcio per la cessione a titolo definitivo del calciatore Raffaele Panariello.

Si ringrazia per l’operazione l’intera società del Sassuolo nella persona del DS Francesco Palmieri e del responsabile del Settore Giovanile Angelo Carbone.

Attaccante classe 2008, Raffaele ha indossato con orgoglio la maglia rossoblù, lasciando il segno con 4 gol siglati tra campionato e coppa. Un percorso breve ma intenso, fatto di impegno, crescita e qualità che non sono passate inosservate.

Nonostante le numerose richieste avute da club importanti, Raffaele ha scelto fortemente il Sassuolo, sposando con determinazione il progetto neroverde per proseguire il suo cammino calcistico.

A lui va il nostro più sincero in bocca al lupo: che questo possa essere solo l’inizio di un futuro ricco di soddisfazioni, gol ed emozioni.

Le porte di Afragola, caro Raffaele, resteranno sempre aperte per te.

Buona fortuna! Continua a inseguire i tuoi sogni".