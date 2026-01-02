Venezia, in arrivo Panada dall'Atalanta: potrebbe restare in prestito all'Under 23 nerazzurra

Simone Panada è vicino a diventare un nuovo giocatore del Venezia, anche se probabilmente indosserà la maglia arancioneroverde solo dal prossimo anno. Come riferito da Trivenetogoal.it infatti il centrocampista classe 2002 ha raggiunto un'intesa verbale con il club veneto che sta trattando con l'Atalanta il suo acquisto.

L'intenzione del club lagunare è quella di assicurarsi il cartellino del giocatore ora, ma lasciato alla seconda squadra nerazzurra fino al termine della stagione per permettergli di giocare con continuità e crescere. L'accordo fra le parti è in dirittura d'arrivo e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale da parte delle due società.

Panada con l’Under 23 dell’Atalanta ha collezionato 73 presenze con sette reti all’attivo, ma vanta anche due esperienze in Serie B con le maglie di Modena (12 gare nel 2022/23) e Sampdoria (quattro presenze nella prima metà del 2023/24)