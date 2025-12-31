Podcast TMW L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis

L'uomo copertina del calcio italiano del 2025 è Aurelio De Laurentiis. Il Presidente del Napoli che ha vinto due titoli in un anno, compreso lo Scudetto. In prima pagina, come e più dei suoi giocatori. Come e più dell'allenatore.

Vi spieghiamo perché nel Podcast odierno in compagnia di Marco Conterio, su Tuttomercatoweb.com.

Conte elogia il 2025 dei suoi

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-2 sul campo della Cremonese nella partita valevole per la 17^ giornata di Serie A.

Si chiude un 2025 favoloso per il Napoli.

"Assolutamente. Festeggiamo un anno bellissimo, dove abbiamo fatto qualcosa di bello e inaspettato ovvero la vittoria dello scudetto e poi vinto la Supercoppa battendo Milan e Bologna. Dispiace un po', è stato un anno solare bello e ricco di emozioni. Napoli, quando vinci, festeggia in maniera diversa rispetto alle altre parti. In campionato siamo lì, cercando di stare vicino alle posizioni di alta classifica e lo stiamo facendo bene. Quest'anno stiamo affrontano da uomini coraggiosi problematiche anche molto serie, questo va detto di questi ragazzi. Loro lo scudetto lo vogliono onorare".

Dove può arrivare Hojlund?

"E' un calciatore prima di tutto di giovanissima età e che può migliorare tanto, sta diventando un giocatore dominante nel suo ruolo. Inizia a capire quando attaccare lo spazio, quando difendere palla e quando venire incontro. Nel mio calcio gli attaccanti hanno un ruolo particolare e lui ha margini di crescita altissimi. Noi la strada ce la stiamo costruendo, con lavoro e dedizione e affrontando le difficoltà. Oggi non erano presenti Meret, De Bruyne, Anguissa, Lukaku e Gilmour, sono giocatori importanti: bisogna avere pazienza e vedere come torneranno".