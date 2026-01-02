Milan, Tare: "Tutti sorpresi dalla forma fisica di Fullkrug. Siamo vigili per il difensore"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Cagliari. Queste le sue dichiarazioni, a partire dall'arrivo di Niclas Fullkrug: "Ci siamo mossi in tempo. Mancavano delle caratteristiche, dopo l'infortunio di Gimenez siamo stati bravi a inserire Fullkrug che è un giocatore che porta tanta fisicità e presenza ma anche tanto entusiasmo. Siamo tutti sorpresi dalla forma dimostrata da Niclas in questa settimana di allenamento con la squadra. Ci aiuterà con i nostri obiettivi"

Nkunku si è ripreso. Qual è la linea sul suo futuro?

"Siamo nel periodo di mercato, ci sono tante speculazioni. Non è mai stato messo in discussione: sta completando il suo inserimento con la squadra e negli ultimi mesi si sono visti miglioramenti. Speriamo che la doppietta gli dia fiducia, noi crediamo che sarà un giocatore importante"

Che linea avete per il difensore?

"Noi siamo contenti dei nostri difensori, hanno fatto un ottimo campionato. Siamo vigili e, se ci sarà un'opportunità che può aiutare la squadra, saremo presenti"