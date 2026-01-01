Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026

Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Marco Conterio
Oggi alle 10:00Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Ci siamo. Inizia il 2026 e come da tradizione gennaio fa rima con calciomercato. Quali sono i piatti principali che dobbiamo aspettarci in questa sessione che si preannuncia più scoppiettante e intensa che mai? Perché mai come in questo gennaio, tutte le formazioni della Serie A italiana, hanno bisogno di almeno un colpo. Domani, fino al prossimo 2 febbraio, il via ufficiale.

Tutto nel Podcast di oggi di Capodanno, su Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Articoli correlati
L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Altre notizie Podcast TMW
Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026 Podcast TMWBentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis Podcast TMWL'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza Podcast TMWL'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro Podcast TMWA 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo? Podcast TMWL'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Podcast TMWTheo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa? Podcast TMWL'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan Podcast TMWIbrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 dicembre
2 Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
3 1 gennaio 2018, il Capodanno di Radja Nainggolan. Fra bere, fumo e bestemmie
4 Juventus, Conceicao resta un rebus: Spalletti valuta nuove mosse
5 L'Atalanta ha solo due giocatori in scadenza, ma uno è un leader. Musah vale altri 26 milioni?
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Atalanta ha solo due giocatori in scadenza, ma uno è un leader. Musah vale altri 26 milioni?
Immagine top news n.1 I due che hanno cambiato il Milan nel 2025. E che tracciano la strada nel 2026
Immagine top news n.2 Fiorentina, è ora di lasciarsi alle spalle l'anno più buio: ecco tutti i buoni propositi del 2026
Immagine top news n.3 Certezze, in bilico, sorprese: Italia, verso i playoff. Il borsino dei convocati di Gattuso
Immagine top news n.4 Sulle orme di Modric e Vardy: Serie A, il prossimo? Chi sono i grandi vecchi in scadenza
Immagine top news n.5 Addio 2025, i cinque eventi calcistici più importanti dell'anno che ci saluta
Immagine top news n.6 Juve, dalla Consob multa da 190.000 euro al club e 310.000 agli ex dirigenti. Farà ricorso
Immagine top news n.7 L'Inter s'è mossa per Tarik Muharemovic: perché nell'incastro può rientrare Frattesi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026 Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.2 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.3 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Immagine news Serie A n.2 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Un mese dal sapore europeo per il Como. E c'è anche la Coppa Italia: il calendario
Immagine news Serie A n.2 Il 2026 in Premier inizia col botto: Maresca ad un passo dall'addio al Chelsea
Immagine news Serie A n.3 Coppa d'Africa, vittorie in rimonta per Costa d'Avorio e Camerun: entrambe agli ottavi
Immagine news Serie A n.4 I veterani dell'attacco a fine corsa con il Cagliari? La panoramica sulle scadenze rossoblù
Immagine news Serie A n.5 La salvezza del Cagliari passa (anche) da gennaio: il calendario dei sardi durante il mercato
Immagine news Serie A n.6 Freuler rinnovo prioritario del Bologna, c'è Gasperini da scacciare. Tutte le scadenze 2026
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, da Cissè a Bettella: ecco top e flop del Catanzaro
Immagine news Serie B n.2 Serie B, da Schiavi ad Bozhanaj: ecco top e flop della Carrarese
Immagine news Serie B n.3 Serie B, da Cerofolini ad Antonucci: ecco top e flop del Bari
Immagine news Serie B n.4 Serie B, da Sounas a Insigne: ecco top e flop dell’Avellino
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bedin: "Bilancio integrato Figc fotografia del ruolo sociale del calcio"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, preso Bardi dal Palermo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, il dg Greco: "Mercato? Lavoriamo in maniera decisa, vogliamo cambiare"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.3 Foggia, il ds Musa: "In attacco siamo scoperti, a gennaio dobbiamo rinforzare quel reparto"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.6 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…