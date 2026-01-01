Podcast TMW
Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Ci siamo. Inizia il 2026 e come da tradizione gennaio fa rima con calciomercato. Quali sono i piatti principali che dobbiamo aspettarci in questa sessione che si preannuncia più scoppiettante e intensa che mai? Perché mai come in questo gennaio, tutte le formazioni della Serie A italiana, hanno bisogno di almeno un colpo. Domani, fino al prossimo 2 febbraio, il via ufficiale.
Tutto nel Podcast di oggi di Capodanno, su Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.
