Fiorentina, ecco Solomon: l'esterno è appena sbarcato a Firenze. Le immagini
Manor Solomon è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L'esterno israeliano, che arriverà dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto, dopo aver interrotto in anticipo la sua avventura al Villarreal, è appena sbarcato a Firenze, come testimoniato dalle immagini di TMW, e adesso inizierà tutto l'iter delle visite mediche prima di firmare il suo contratto con il club viola valido fino al termine di questa stagione.
Solomon rappresenterà dunque il primo colpo di Fabio Paratici, dirigente attualmente legato proprio al Tottenham ma che nei prossimi giorni arriverà alla Fiorentina e che si occuperà di questo calciomercato invernale. Dalle varie operazioni, sia in entrata che in uscita, dipenderà il futuro della squadra viola che già a partire dalla sfida di domenica contro la Cremonese dovrà cercare di ritrovare il successo dopo l'ultima sconfitta rimediata contro il Parma.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.