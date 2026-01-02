Juve Stabia, ci siamo per l'arrivo di Dos Santos. Arriva l'indizio sui social

Doppio salto in avanti per l’esterno offensivo Matheus Luz Dos Santos. Come anticipato nei giorni scorsi il brasiliano, con passaporto italiano, saluta il Saluzzo in Serie D, dove si è messo in evidenza con otto gol e tre assist in 17 presenze di campionato, per volare in Serie B e rinforzare la Juve Stabia.

Il club campano con un post sui propri canali social ha infatti anticipato l’arrivo del classe 2002. Nelle prossime ore dovrebbe anche arrivare il comunicato ufficiale con i dettagli del contratto che legherà Dos Santos alle Vespe (due anni e mezzo di contratto con tutta probabilità).

Il brasiliano è un elemento molto duttile che gioca prevalentemente nel reparto offensivo dove può ricoprire sia il ruolo di seconda punta che quello di esterno su entrambe le corsie laterali o di trequartista centrale, ma anche quello di centrocampista mancino a centrocampo e addirittura di difensore centrale, ruolo ricoperto in due occasioni in questa stagione.