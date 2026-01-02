Ufficiale SudTirol, secondo colpo di giornata: ha firmato il centrocampista Frigerio

Dopo l'attaccante Simone Verdi il SudTirol annuncia un altro rinforzo per il tecnico Fabrizio Castori. Si tratta del centrocampista Frigerio che arriva a titolo definitivo dal Lecco come si legge sui canali del club altoatesino:

"Marco Romano Frigerio è un nuovo giocatore dell'FC Südtirol. La società biancorossa ha raggiunto un accordo con il Calcio Lecco 1912 per l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista ventiquattrenne. Il giocatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per un'ulteriore stagione.

Frigerio, nato il 16 luglio 2001 a Carate Brianza, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili del Vis Nova Giussano. All'età di undici anni si è trasferito nel settore giovanile del Milan, dove ha completato la sua formazione fino ad arrivare in Primavera. Nella stagione 2020-2021, mister Stefano Pioli lo ha convocato a più riprese in prima squadra, a completare l’organico rossonero.

Nell'agosto 2021 si è trasferito in prestito alla Lucchese, in Serie C, per fare le prime esperienze nel calcio professionistico. Dopo una stagione da protagonista in Toscana, all'inizio dell’annata agonistica 2022-2023 è passato in forza al Foggia, in Serie C. Con i rossoneri pugliesi guidati da Delio Rossi ha raggiunto la finale dei playoff per la promozione in Serie B, persa contro il Lecco. In quella stagione Frigerio ha disputato 35 partite di campionato, segnando cinque gol, e otto partite di playoff, in cui ha messo a segno altre due reti.

Dopo altri sei mesi al Foggia, Frigerio si è trasferito al Lecco, dove ha disputato le sue prime partite in Serie B. È rimasto in forza alla società bluceleste anche dopo la retrocessione in Serie C e, negli ultimi diciotto mesi, ha disputato 38 gare di campionato, segnando quattro gol e fornendo due assist.

L'FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Marco Romano Frigerio e gli augura tanti successi personali e di squadra in maglia biancorossa".