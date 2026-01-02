Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

SudTirol, secondo colpo di giornata: ha firmato il centrocampista Frigerio

SudTirol, secondo colpo di giornata: ha firmato il centrocampista FrigerioTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:11Serie B
Tommaso Maschio

Dopo l'attaccante Simone Verdi il SudTirol annuncia un altro rinforzo per il tecnico Fabrizio Castori. Si tratta del centrocampista Frigerio che arriva a titolo definitivo dal Lecco come si legge sui canali del club altoatesino:

"Marco Romano Frigerio è un nuovo giocatore dell'FC Südtirol. La società biancorossa ha raggiunto un accordo con il Calcio Lecco 1912 per l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista ventiquattrenne. Il giocatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per un'ulteriore stagione.

Frigerio, nato il 16 luglio 2001 a Carate Brianza, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili del Vis Nova Giussano. All'età di undici anni si è trasferito nel settore giovanile del Milan, dove ha completato la sua formazione fino ad arrivare in Primavera. Nella stagione 2020-2021, mister Stefano Pioli lo ha convocato a più riprese in prima squadra, a completare l’organico rossonero.

Nell'agosto 2021 si è trasferito in prestito alla Lucchese, in Serie C, per fare le prime esperienze nel calcio professionistico. Dopo una stagione da protagonista in Toscana, all'inizio dell’annata agonistica 2022-2023 è passato in forza al Foggia, in Serie C. Con i rossoneri pugliesi guidati da Delio Rossi ha raggiunto la finale dei playoff per la promozione in Serie B, persa contro il Lecco. In quella stagione Frigerio ha disputato 35 partite di campionato, segnando cinque gol, e otto partite di playoff, in cui ha messo a segno altre due reti.

Dopo altri sei mesi al Foggia, Frigerio si è trasferito al Lecco, dove ha disputato le sue prime partite in Serie B. È rimasto in forza alla società bluceleste anche dopo la retrocessione in Serie C e, negli ultimi diciotto mesi, ha disputato 38 gare di campionato, segnando quattro gol e fornendo due assist.

L'FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Marco Romano Frigerio e gli augura tanti successi personali e di squadra in maglia biancorossa".

Articoli correlati
Sudtirol, ecco il primo colpo di gennaio: accordo raggiunto con il Lecco per Frigerio... Sudtirol, ecco il primo colpo di gennaio: accordo raggiunto con il Lecco per Frigerio
Lecco, il centrocampista Marco Frigerio arriva a titolo definitivo dal Foggia Lecco, il centrocampista Marco Frigerio arriva a titolo definitivo dal Foggia
Lecco, oggi due innesti dal Foggia e tre dal Lecce. Le formule dei vari trasferimenti... Lecco, oggi due innesti dal Foggia e tre dal Lecce. Le formule dei vari trasferimenti
Altre notizie Serie B
Juve Stabia, ci siamo per l'arrivo di Dos Santos. Arriva l'indizio sui social Juve Stabia, ci siamo per l'arrivo di Dos Santos. Arriva l'indizio sui social
SudTirol, secondo colpo di giornata: ha firmato il centrocampista Frigerio UfficialeSudTirol, secondo colpo di giornata: ha firmato il centrocampista Frigerio
Il SudTirol cerca l'appoggio dei tifosi: riaperta la campagna abbonamenti. Il comunicato... Il SudTirol cerca l'appoggio dei tifosi: riaperta la campagna abbonamenti. Il comunicato
Venezia, in arrivo Panada dall'Atalanta: potrebbe restare in prestito all'Under 23... Venezia, in arrivo Panada dall'Atalanta: potrebbe restare in prestito all'Under 23 nerazzurra
Cistana-Bari ci siamo. Il centrale arriverà in prestito secco dallo Spezia Cistana-Bari ci siamo. Il centrale arriverà in prestito secco dallo Spezia
Reggiana, colpo a sorpresa a centrocampo: in arrivo Martin Suarez. È già in città... Reggiana, colpo a sorpresa a centrocampo: in arrivo Martin Suarez. È già in città
Il pescarese Thelen fra i feriti dell'incendio a Crans-Montana: "Ho visto cose orribili"... Il pescarese Thelen fra i feriti dell'incendio a Crans-Montana: "Ho visto cose orribili"
Spezia, Aurelio sarà blindato: presto l'adeguamento del contratto per il terzino TMWSpezia, Aurelio sarà blindato: presto l'adeguamento del contratto per il terzino
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Lazio, con Castellanos via Sarri chiede due attaccanti: i nomi sulla lista dei biancocelesti
2 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
3 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
4 Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante
5 Torino, canale aperto con la Lazio: possibile scambio di prestiti Belahyane-Ilic
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Tare: "Tutti sorpresi dalla forma fisica di Fullkrug. Siamo vigili per il difensore"
Immagine top news n.1 Fiorentina, il primo colpo di Paratici è Manor Solomon: arriva in prestito dal Tottenham
Immagine top news n.2 Juve, Spalletti rimanda la questione rinnovo: "Se avessi voluto un contratto lungo l'avrei chiesto subito"
Immagine top news n.3 Marco Ottolini è il nuovo ds della Juventus, lavorerà a diretto riporto di Comolli: l'annuncio
Immagine top news n.4 Fiorentina, ecco Solomon: l'esterno è appena sbarcato a Firenze. Le immagini
Immagine top news n.5 Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero
Immagine top news n.6 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
Immagine top news n.7 Milan, c'è ottimismo per il rinnovo di Maignan: entro due settimane la risposta del giocatore
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Raspadori tra Roma e Lazio: dove andare? Ecco il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari-Milan, prima del match dedica speciale dell'ex Allegri nel museo rossoblù
Immagine news Serie A n.2 Sarri ritrova il suo Napoli, Camolese: "Alla Lazio ha riaggiustato le cose"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, altre sirene turche per Lang: Fenerbahce e Besiktas lo contendono al Galatasaray
Immagine news Serie A n.4 Milan, Tare toglie Nkunku dal mercato: "Non è mai stato in discussione"
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, Giulini sul Kilicstoy: "Seguito da anni. Riscatto alto, vedremo"
Immagine news Serie A n.6 Fofana: "Stasera dovremo essere bravi in tutto. Speriamo di cominciare bene l'anno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 SudTirol, secondo colpo di giornata: ha firmato il centrocampista Frigerio
Immagine news Serie B n.2 Il SudTirol cerca l'appoggio dei tifosi: riaperta la campagna abbonamenti. Il comunicato
Immagine news Serie B n.3 Venezia, in arrivo Panada dall'Atalanta: potrebbe restare in prestito all'Under 23 nerazzurra
Immagine news Serie B n.4 Cistana-Bari ci siamo. Il centrale arriverà in prestito secco dallo Spezia
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, colpo a sorpresa a centrocampo: in arrivo Martin Suarez. È già in città
Immagine news Serie B n.6 Il pescarese Thelen fra i feriti dell'incendio a Crans-Montana: "Ho visto cose orribili"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lecco, è addio con Tordini: l'attaccante ceduto all'Alcione Milano a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.2 Lescano in uscita dall'Avellino. L'Union Brescia è il favorito per l'acquisto dell'argentino
Immagine news Serie C n.3 Casarano, rientra il portiere Ferilli: era in prestito alla Vibonese in Serie D
Immagine news Serie C n.4 Casertana in arrivo il colpo Butic per l'attacco. Il croato arriverà a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.5 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Canotto può salutare in questo mercato: due big di C e un club di B sulle sue tracce
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Roma, Palladino vuole rovinare il ritorno a Bergamo di Gasperini
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Lecce, Spalletti punta al quarto successo consecutivo in campionato
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emiliano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.2 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.3 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.6 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…