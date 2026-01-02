Cutolo: "Arena aveva richieste dalla B, ma ci ha scelto. Quando l'Arezzo chiama i giocatori corrono"

Nel giorno in cui si apre ufficialmente il mercato invernale, il Direttore sportivo dell’Arezzo Nello Cutolo si presenta davanti ai giornalisti con la consueta lucidità. Un mese particolare, lo definisce, fatto di voci, trattative e potenziali distrazioni. "Non è il periodo che preferisco - ammette - perché attorno al mercato si muovono tante chiacchiere che possono destabilizzare. Ci aspetta una seconda parte di campionato importante. La prima è stata straordinaria: hanno spinto sull’acceleratore dal 5 luglio e oggi siamo nelle condizioni di giocarci il torneo fino alla fine".

Spazio poi ai primi innesti, ovvero il difensore Mauro Coppolaro e l'esterno offensivo Alessandro Arena per il quale è stata battuta una concorrenza importante: "Il primo non devo presentarlo io. Parlano i suoi numeri e la sua esperienza. La cosa che mi colpisce è che quando chiama l’Arezzo, i giocatori corrono. - spiega Cutolo come riporta il sito del club toscano - Merito della società, della programmazione, della serietà dell’ambiente. Arena arriva in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. È un 2000 con campionati importanti alle spalle, due anni a Pisa e una promozione in Serie A. Porta qualità, imprevedibilità e varianti tattiche. E aveva offerte dalla Serie B: il fatto che abbia scelto Arezzo deve rendere orgogliosi tutti".

Il direttore sportivo amaranto parla poi delle prossime mosse: "Faremo almeno altri due interventi in quella zona di campo. Un centrocampista offensivo, un giocatore che possa fare il trequarti o l’esterno. Stiamo lavorando su più fronti. - conclude Cutolo - Il girone di ritorno è un altro campionato. Da chi è in difficoltà e da chi vuole consolidarsi. È normale che tutte cerchino di alzare il livello. E va bene così: rende tutto più stimolante. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi".