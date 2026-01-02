Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lescano in uscita dall'Avellino. L'Union Brescia è il favorito per l'acquisto dell'argentino

Lescano in uscita dall'Avellino. L'Union Brescia è il favorito per l'acquisto dell'argentinoTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 21:03Serie C
Tommaso Maschio

Dopo il no all’Olimpia Asuncion in Paraguay, che aveva messo sul piatto un milione di euro per il suo cartellino, per l’attaccante dell’Avellino Facundo Lescano si aprono le porte della Serie C con tre club di primo piano – Union Brescia, Ravenna e Salernitana – pronte all’assalto.

La squadra che al momento è in vantaggio per il suo acquisto, come riferito dai colleghi di Tuttoc.com, è la formazione lombarda che starebbe cercando di stringere per il classe ‘96 e anticipare così la concorrenza. In questa stagione. Le Rondinelle potrebbero infatti fare la loro offerta per il cartellino del calciatore nelle prossime ore per acquistarlo a titolo definitivo o in prestito con diritto/obbligo di riscatto. L'Avellino infatti non ha intenzione di cedere l'attaccante in prestito secco, come invece avrebbe voluto la Salernitana.

Lescano è sceso in campo in 11 occasioni collezionato solo 403 minuti in campo e realizzando una rete contro il Padova a fine settembre. L’esperto centravanti argentino è però una certezza in Serie C dove ha giocato a lungo realizzando 92 reti in 260 presenze complessive nei tre gironi.

Articoli correlati
Avellino, Lescano verso il no all'Olimpia Asuncion. Ci sono tre big di Serie C sull'argentino... Avellino, Lescano verso il no all'Olimpia Asuncion. Ci sono tre big di Serie C sull'argentino
Avellino, Aiello: "Lescano-Olimpia? Offerta in linea con le richieste. Ora dipende... Avellino, Aiello: "Lescano-Olimpia? Offerta in linea con le richieste. Ora dipende da lui"
Avellino, si chiude un eccellente 2025. Mercato, priorità alle uscite: salutano in... Avellino, si chiude un eccellente 2025. Mercato, priorità alle uscite: salutano in tanti
Altre notizie Serie C
Lecco, è addio con Tordini: l'attaccante ceduto all'Alcione Milano a titolo definitivo... UfficialeLecco, è addio con Tordini: l'attaccante ceduto all'Alcione Milano a titolo definitivo
Lescano in uscita dall'Avellino. L'Union Brescia è il favorito per l'acquisto dell'argentino... Lescano in uscita dall'Avellino. L'Union Brescia è il favorito per l'acquisto dell'argentino
Casarano, rientra il portiere Ferilli: era in prestito alla Vibonese in Serie D UfficialeCasarano, rientra il portiere Ferilli: era in prestito alla Vibonese in Serie D
Casertana in arrivo il colpo Butic per l'attacco. Il croato arriverà a titolo definitivo... TMWCasertana in arrivo il colpo Butic per l'attacco. Il croato arriverà a titolo definitivo
Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili" TMW RadioBanchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Trapani, Canotto può salutare in questo mercato: due big di C e un club di B sulle... TMWTrapani, Canotto può salutare in questo mercato: due big di C e un club di B sulle sue tracce
Ospitaletto, nuovo innesto in mezzo al campo. Dal Pisa arriva Maucci UfficialeOspitaletto, nuovo innesto in mezzo al campo. Dal Pisa arriva Maucci
Ospitaletto, termina in anticipo l'avventura di Nahrudnyy. L'esterno torna alla Cremonese... UfficialeOspitaletto, termina in anticipo l'avventura di Nahrudnyy. L'esterno torna alla Cremonese
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Lazio, con Castellanos via Sarri chiede due attaccanti: i nomi sulla lista dei biancocelesti
2 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
3 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
4 Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante
5 Torino, canale aperto con la Lazio: possibile scambio di prestiti Belahyane-Ilic
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Tare: "Tutti sorpresi dalla forma fisica di Fullkrug. Siamo vigili per il difensore"
Immagine top news n.1 Fiorentina, il primo colpo di Paratici è Manor Solomon: arriva in prestito dal Tottenham
Immagine top news n.2 Juve, Spalletti rimanda la questione rinnovo: "Se avessi voluto un contratto lungo l'avrei chiesto subito"
Immagine top news n.3 Marco Ottolini è il nuovo ds della Juventus, lavorerà a diretto riporto di Comolli: l'annuncio
Immagine top news n.4 Fiorentina, ecco Solomon: l'esterno è appena sbarcato a Firenze. Le immagini
Immagine top news n.5 Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero
Immagine top news n.6 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
Immagine top news n.7 Milan, c'è ottimismo per il rinnovo di Maignan: entro due settimane la risposta del giocatore
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Raspadori tra Roma e Lazio: dove andare? Ecco il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari-Milan, prima del match dedica speciale dell'ex Allegri nel museo rossoblù
Immagine news Serie A n.2 Sarri ritrova il suo Napoli, Camolese: "Alla Lazio ha riaggiustato le cose"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, altre sirene turche per Lang: Fenerbahce e Besiktas lo contendono al Galatasaray
Immagine news Serie A n.4 Milan, Tare toglie Nkunku dal mercato: "Non è mai stato in discussione"
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, Giulini sul Kilicstoy: "Seguito da anni. Riscatto alto, vedremo"
Immagine news Serie A n.6 Fofana: "Stasera dovremo essere bravi in tutto. Speriamo di cominciare bene l'anno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 SudTirol, secondo colpo di giornata: ha firmato il centrocampista Frigerio
Immagine news Serie B n.2 Il SudTirol cerca l'appoggio dei tifosi: riaperta la campagna abbonamenti. Il comunicato
Immagine news Serie B n.3 Venezia, in arrivo Panada dall'Atalanta: potrebbe restare in prestito all'Under 23 nerazzurra
Immagine news Serie B n.4 Cistana-Bari ci siamo. Il centrale arriverà in prestito secco dallo Spezia
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, colpo a sorpresa a centrocampo: in arrivo Martin Suarez. È già in città
Immagine news Serie B n.6 Il pescarese Thelen fra i feriti dell'incendio a Crans-Montana: "Ho visto cose orribili"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lecco, è addio con Tordini: l'attaccante ceduto all'Alcione Milano a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.2 Lescano in uscita dall'Avellino. L'Union Brescia è il favorito per l'acquisto dell'argentino
Immagine news Serie C n.3 Casarano, rientra il portiere Ferilli: era in prestito alla Vibonese in Serie D
Immagine news Serie C n.4 Casertana in arrivo il colpo Butic per l'attacco. Il croato arriverà a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.5 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Canotto può salutare in questo mercato: due big di C e un club di B sulle sue tracce
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Roma, Palladino vuole rovinare il ritorno a Bergamo di Gasperini
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Lecce, Spalletti punta al quarto successo consecutivo in campionato
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emiliano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.2 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.3 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.6 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…