Lescano in uscita dall'Avellino. L'Union Brescia è il favorito per l'acquisto dell'argentino

Dopo il no all’Olimpia Asuncion in Paraguay, che aveva messo sul piatto un milione di euro per il suo cartellino, per l’attaccante dell’Avellino Facundo Lescano si aprono le porte della Serie C con tre club di primo piano – Union Brescia, Ravenna e Salernitana – pronte all’assalto.

La squadra che al momento è in vantaggio per il suo acquisto, come riferito dai colleghi di Tuttoc.com, è la formazione lombarda che starebbe cercando di stringere per il classe ‘96 e anticipare così la concorrenza. In questa stagione. Le Rondinelle potrebbero infatti fare la loro offerta per il cartellino del calciatore nelle prossime ore per acquistarlo a titolo definitivo o in prestito con diritto/obbligo di riscatto. L'Avellino infatti non ha intenzione di cedere l'attaccante in prestito secco, come invece avrebbe voluto la Salernitana.

Lescano è sceso in campo in 11 occasioni collezionato solo 403 minuti in campo e realizzando una rete contro il Padova a fine settembre. L’esperto centravanti argentino è però una certezza in Serie C dove ha giocato a lungo realizzando 92 reti in 260 presenze complessive nei tre gironi.