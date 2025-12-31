Ufficiale "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA

Come ormai era nell'aria Lucia Di Guglielmo non sarà più una calciatrice della Roma. La terzina classe '97 è infatti in procinto di volare negli Stati Uniti per una nuova esperienza della sua carriera raggiungendo così le compagne di Nazionale Sofia Cantore e Lisa Boattin. A contendersela sono il San Diego Wave e quel Washintgon Spirit dove troverebbe proprio l'attaccante ex Juve ad accoglierla.

Di Guglielmo saluta dopo quattro anni e mezzo in giallorosso in cui ha collezionato 121 presenze con 16 reti vincendo due Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. "Hai difeso i nostri colori con orgoglio" è il saluto della Roma sui propri canali social dove ha pubblicato una serie di foto della sua avventura nella capitale.