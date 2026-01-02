Cagliari-Milan 0-1, le pagelle: Leao decisivo, Zappa opaco. Debutto per Fullkrug

Risultato finale: Cagliari-Milan 0-1

CAGLIARI

Caprile 6 - Inoperoso in tutto il primo tempo, al primo affondo nella ripresa crolla sotto la sassata di Leao.

Zappa 5 - Dopo un buon primo tempo, commette un errore che spalanca la porta a Leao.

Rodriguez 6 - Bravo a tenere i tempi di Leao, non si fa ingannare nel momento più caldo del match su Loftus-Cheek.

Luperto 6 - Il rientro in campo coincide con un'ottima prestazione, nonostante la caratura dell'avversario.

Palestra 6 - Sta diventando un giocatore completo. Conosciuta la sua passione per le progressioni difensive, si applica in maniera metodologica anche in fase di copertura. Più impreciso nella ripresa.

Mazzitelli 6 - Viene confermato in campo e mette a disposizione della squadra la giusta esperienza per guidare il reparto. Dall'83' Cavuoti sv

Prati 5,5 - Approccia bene il match, firmando la prima conclusione della partita. Poi pian piano si eclissa in campo e, dopo un'ora di gioco, lascia il terreno di gioco. Dal 61' Borrelli 5,5 - Ingresso sotto tono dell'attaccante, mai nel vivo della manovra nella mezz'ora in campo.

Adopo 6 - Solito gran lavoro in fase di copertura, si vede però poco in proiezione offensiva. Corre tanto e il sacrificio è al primo posto.

Obert 6 - Rientra dopo uno stop: deve ritrovare la condizione in campo ma è comunque autore di una prova sufficiente. Dal 61' Idrissi 6 - Cerca di dare vivacità alla propria manovra offensiva, senza però spostare l'ago della bilancia.

Esposito 5,5 - Non regala punti di riferimento agli avversari, spaziando a tutto campo. Cala nella ripresa e un problema alla caviglia gli fa alzare bandiera bianca. Dal 67' Gaetano 5,5 - Entra nella sua posizione preferita ma non riesce a fare la differenza.

Kilicsoy 5,5 - Sembra voglioso di far bene ma le pochissime costruzioni dei suoi non gli permettono di incidere particolarmente. Dall'83' Pavoletti sv

Fabio Pisacane 6 - Imbriglia nel primo tempo la manovra dei rossoneri. Nel secondo tempo, però, l'approccio non è il migliore mostrato dalla formazione sarda: ne approfitta subito il Milan, con il gol che decide il match. Una classica da "vorrei ma non posso" per il Cagliari, comunque salutato con applausi dal proprio pubblico.

MILAN

Maignan 6 - Non si segnalano parate da parte del portiere rossonero: serata tranquilla per lui.

Tomori 6,5 - Partita giocata con attenzione e con una piccola modifica al ruolo: impiegato da terzino per più di mezz'ora in campo, regge il confronto.

De Winter 6 - Sta pian piano prendendo fiducia il centrale ex Genoa, anche grazie alle assenze.

Bartesaghi 6 - Il suo arretramento lo limita e lo riporta in una zona conosciuta spesso nella scorsa stagione del Milan Futuro in Serie C.

Saelemaekers 6 - Qualche fiammata, ma non basta al belga per lasciare una impronta decisiva al match.

Fofana 6 - Tanta quantità per il centrocampista, che però pecca di precisione nel palleggio. Dal 69' Ricci 6 - Entra e fa quel che chiede il suo tecnico: fisicità e controllo del possesso.

Modric 6,5 - Nei momenti di difficoltà della sua squadra, catalizza il possesso della palla e trova una prestazione, come solito fare, importante.

Rabiot 6,5 - Il 'cavallo pazzo' si vede galoppare meno del solito, anche grazie all'ottima fase difensiva degli avversari. Appena però ha spazio, lo sfrutta, come in occasione del gol di Leao.

Estupinian 5,5 - Ritrova la titolarità sulla fascia, ma non sfrutta l'occasione. Sembra un pesce fuor d'acqua in alcune situazioni. Dal 79' Gabbia sv

Loftus-Cheek 6 - Prova a dare peso in zona offensiva, sfiora il gol nella ripresa. Buona la sua posizione ibrida tra centrocampo e attacco. Dal 79' Pulisic sv

Leao 7 - Da prima punta non è esattamente a suo agio: Allegri lo capisce e gli chiede altro nella ripresa. Detto, fatto: prima una traversa (a gioco fermo), poi la sassata che sblocca il match. Esce sfinito. Dal 69' Fullkrug 6 - Fa il suo esordio in Serie A e nei 25 minuti in campo cerca di mettersi in mostra, senza però troppi spunti.

Massimiliano Allegri 6,5 - Chissà cosa è successo nello spogliatoio dell'Unipol Domus. Il suo Milan, dopo un pessimo primo tempo, cambia volto ed entra con il classico 'sangue agli occhi', mettendo in campo la giusta intensità per riconquistare, almeno temporaneamente, la vetta della classifica.