Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cagliari-Milan 0-1, le pagelle: Leao decisivo, Zappa opaco. Debutto per Fullkrug

Cagliari-Milan 0-1, le pagelle: Leao decisivo, Zappa opaco. Debutto per FullkrugTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:45Serie A
Giuseppe Lenoci

Risultato finale: Cagliari-Milan 0-1

CAGLIARI
Caprile 6 - Inoperoso in tutto il primo tempo, al primo affondo nella ripresa crolla sotto la sassata di Leao.

Zappa 5 - Dopo un buon primo tempo, commette un errore che spalanca la porta a Leao.

Rodriguez 6 - Bravo a tenere i tempi di Leao, non si fa ingannare nel momento più caldo del match su Loftus-Cheek.

Luperto 6 - Il rientro in campo coincide con un'ottima prestazione, nonostante la caratura dell'avversario.

Palestra 6 - Sta diventando un giocatore completo. Conosciuta la sua passione per le progressioni difensive, si applica in maniera metodologica anche in fase di copertura. Più impreciso nella ripresa.

Mazzitelli 6 - Viene confermato in campo e mette a disposizione della squadra la giusta esperienza per guidare il reparto. Dall'83' Cavuoti sv

Prati 5,5 - Approccia bene il match, firmando la prima conclusione della partita. Poi pian piano si eclissa in campo e, dopo un'ora di gioco, lascia il terreno di gioco. Dal 61' Borrelli 5,5 - Ingresso sotto tono dell'attaccante, mai nel vivo della manovra nella mezz'ora in campo.

Adopo 6 - Solito gran lavoro in fase di copertura, si vede però poco in proiezione offensiva. Corre tanto e il sacrificio è al primo posto.

Obert 6 - Rientra dopo uno stop: deve ritrovare la condizione in campo ma è comunque autore di una prova sufficiente. Dal 61' Idrissi 6 - Cerca di dare vivacità alla propria manovra offensiva, senza però spostare l'ago della bilancia.

Esposito 5,5 - Non regala punti di riferimento agli avversari, spaziando a tutto campo. Cala nella ripresa e un problema alla caviglia gli fa alzare bandiera bianca. Dal 67' Gaetano 5,5 - Entra nella sua posizione preferita ma non riesce a fare la differenza.

Kilicsoy 5,5 - Sembra voglioso di far bene ma le pochissime costruzioni dei suoi non gli permettono di incidere particolarmente. Dall'83' Pavoletti sv

Fabio Pisacane 6 - Imbriglia nel primo tempo la manovra dei rossoneri. Nel secondo tempo, però, l'approccio non è il migliore mostrato dalla formazione sarda: ne approfitta subito il Milan, con il gol che decide il match. Una classica da "vorrei ma non posso" per il Cagliari, comunque salutato con applausi dal proprio pubblico.

MILAN
Maignan 6 - Non si segnalano parate da parte del portiere rossonero: serata tranquilla per lui.

Tomori 6,5 - Partita giocata con attenzione e con una piccola modifica al ruolo: impiegato da terzino per più di mezz'ora in campo, regge il confronto.

De Winter 6 - Sta pian piano prendendo fiducia il centrale ex Genoa, anche grazie alle assenze.

Bartesaghi 6 - Il suo arretramento lo limita e lo riporta in una zona conosciuta spesso nella scorsa stagione del Milan Futuro in Serie C.

Saelemaekers 6 - Qualche fiammata, ma non basta al belga per lasciare una impronta decisiva al match.

Fofana 6 - Tanta quantità per il centrocampista, che però pecca di precisione nel palleggio. Dal 69' Ricci 6 - Entra e fa quel che chiede il suo tecnico: fisicità e controllo del possesso.

Modric 6,5 - Nei momenti di difficoltà della sua squadra, catalizza il possesso della palla e trova una prestazione, come solito fare, importante.

Rabiot 6,5 - Il 'cavallo pazzo' si vede galoppare meno del solito, anche grazie all'ottima fase difensiva degli avversari. Appena però ha spazio, lo sfrutta, come in occasione del gol di Leao.

Estupinian 5,5 - Ritrova la titolarità sulla fascia, ma non sfrutta l'occasione. Sembra un pesce fuor d'acqua in alcune situazioni. Dal 79' Gabbia sv

Loftus-Cheek 6 - Prova a dare peso in zona offensiva, sfiora il gol nella ripresa. Buona la sua posizione ibrida tra centrocampo e attacco. Dal 79' Pulisic sv

Leao 7 - Da prima punta non è esattamente a suo agio: Allegri lo capisce e gli chiede altro nella ripresa. Detto, fatto: prima una traversa (a gioco fermo), poi la sassata che sblocca il match. Esce sfinito. Dal 69' Fullkrug 6 - Fa il suo esordio in Serie A e nei 25 minuti in campo cerca di mettersi in mostra, senza però troppi spunti.

Massimiliano Allegri 6,5 - Chissà cosa è successo nello spogliatoio dell'Unipol Domus. Il suo Milan, dopo un pessimo primo tempo, cambia volto ed entra con il classico 'sangue agli occhi', mettendo in campo la giusta intensità per riconquistare, almeno temporaneamente, la vetta della classifica.

Articoli correlati
Milan primo per almeno due notti: la classifica aggiornata della Serie A Milan primo per almeno due notti: la classifica aggiornata della Serie A
Il Milan si gode Leao, fa esordire Fullkrug e torna in vetta alla classifica: Cagliari... Il Milan si gode Leao, fa esordire Fullkrug e torna in vetta alla classifica: Cagliari battuto 1-0
Cagliari, a quanto ammonta il "riscatto alto" di cui ha parlato Giulini per Kilicsoy:... Cagliari, a quanto ammonta il "riscatto alto" di cui ha parlato Giulini per Kilicsoy: il punto
Altre notizie Serie A
Milan primo per almeno due notti: la classifica aggiornata della Serie A Milan primo per almeno due notti: la classifica aggiornata della Serie A
Cagliari-Milan 0-1, le pagelle: Leao decisivo, Zappa opaco. Debutto per Fullkrug Cagliari-Milan 0-1, le pagelle: Leao decisivo, Zappa opaco. Debutto per Fullkrug
Il Milan si gode Leao, fa esordire Fullkrug e torna in vetta alla classifica: Cagliari... Il Milan si gode Leao, fa esordire Fullkrug e torna in vetta alla classifica: Cagliari battuto 1-0
Sassuolo, ecco il nipote di Ciro Immobile: il 2008 Panariello ha firmato con gli... UfficialeSassuolo, ecco il nipote di Ciro Immobile: il 2008 Panariello ha firmato con gli emiliani
Cagliari, a quanto ammonta il "riscatto alto" di cui ha parlato Giulini per Kilicsoy:... Cagliari, a quanto ammonta il "riscatto alto" di cui ha parlato Giulini per Kilicsoy: il punto
Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"... TMW RadioRivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Cagliari-Milan, è subito esordio in Serie A per il nuovo acquisto rossonero Fullkrug... Cagliari-Milan, è subito esordio in Serie A per il nuovo acquisto rossonero Fullkrug
Causio consiglia la Juventus: "Mercato? Openda e David non sono goleador" Causio consiglia la Juventus: "Mercato? Openda e David non sono goleador"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Lazio, con Castellanos via Sarri chiede due attaccanti: i nomi sulla lista dei biancocelesti
2 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
3 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
4 Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante
5 Torino, canale aperto con la Lazio: possibile scambio di prestiti Belahyane-Ilic
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Cagliari-Milan 0-1, le pagelle: Leao decisivo, Zappa opaco. Debutto per Fullkrug
Immagine top news n.1 Il Milan si gode Leao, fa esordire Fullkrug e torna in vetta alla classifica: Cagliari battuto 1-0
Immagine top news n.2 Milan, Tare: "Tutti sorpresi dalla forma fisica di Fullkrug. Siamo vigili per il difensore"
Immagine top news n.3 Fiorentina, il primo colpo di Paratici è Manor Solomon: arriva in prestito dal Tottenham
Immagine top news n.4 Juve, Spalletti rimanda la questione rinnovo: "Se avessi voluto un contratto lungo l'avrei chiesto subito"
Immagine top news n.5 Marco Ottolini è il nuovo ds della Juventus, lavorerà a diretto riporto di Comolli: l'annuncio
Immagine top news n.6 Fiorentina, ecco Solomon: l'esterno è appena sbarcato a Firenze. Le immagini
Immagine top news n.7 Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan primo per almeno due notti: la classifica aggiornata della Serie A
Immagine news Serie A n.2 Cagliari-Milan 0-1, le pagelle: Leao decisivo, Zappa opaco. Debutto per Fullkrug
Immagine news Serie A n.3 Il Milan si gode Leao, fa esordire Fullkrug e torna in vetta alla classifica: Cagliari battuto 1-0
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, ecco il nipote di Ciro Immobile: il 2008 Panariello ha firmato con gli emiliani
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, a quanto ammonta il "riscatto alto" di cui ha parlato Giulini per Kilicsoy: il punto
Immagine news Serie A n.6 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, in attesa di De Luca si sfoltisce l'attacco: Caso, Mendes e Strizzolo verso l'addio
Immagine news Serie B n.2 Spezia, c'è l'accordo con la Cremonese per Sernicola: arriverà in prestito secco
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, ci siamo per l'arrivo di Dos Santos. Arriva l'indizio sui social
Immagine news Serie B n.4 SudTirol, secondo colpo di giornata: ha firmato il centrocampista Frigerio
Immagine news Serie B n.5 Il SudTirol cerca l'appoggio dei tifosi: riaperta la campagna abbonamenti. Il comunicato
Immagine news Serie B n.6 Venezia, in arrivo Panada dall'Atalanta: potrebbe restare in prestito all'Under 23 nerazzurra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, è addio con Tordini: l'attaccante ceduto all'Alcione Milano a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.3 Lescano in uscita dall'Avellino. L'Union Brescia è il favorito per l'acquisto dell'argentino
Immagine news Serie C n.4 Casarano, rientra il portiere Ferilli: era in prestito alla Vibonese in Serie D
Immagine news Serie C n.5 Casertana in arrivo il colpo Butic per l'attacco. Il croato arriverà a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.6 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Roma, Palladino vuole rovinare il ritorno a Bergamo di Gasperini
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Lecce, Spalletti punta al quarto successo consecutivo in campionato
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emiliano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.3 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.4 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…