Juve, Spalletti rimanda la questione rinnovo: "Se avessi voluto un contratto lungo l'avrei chiesto subito"

“Se avessi voluto un contratto più lungo l’avrei chiesto sin dall’inizio con Comolli”. Luciano Spalletti, alla vigilia di Juventus-Lecce, allontana le indiscrezioni sul rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a fine stagione (con opzione per un ulteriore anno): “Io sono a posto con questo lavoro e con le persone che collaborano con me, dentro e fuori dal campo. Qui ho trovato persone estremamente professionali e rispettose dei tuoi, abbiamo anche gli stessi obiettivi. Parlandosi chiaro, i nostri obiettivi sono di andare in Champions e si lavora tutti in questa direzione.

A giugno faremo le migliori valutazioni in base al lavoro fatto, a dove siamo arrivati, per il bene della Juventus e dei tifosi della Juventus, che sono tantissimi e ai quali dobbiamo dare soddisfazioni.

Se le cose saranno soddisfacenti per tutti, si potrà chiacchierare di qualcosa di diverso. A me, al momento, non manca niente”.

La conferenza stampa di Spalletti