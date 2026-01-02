Milan primo per almeno due notti: la classifica aggiornata della Serie A
Il Milan supera di misura il Cagliari grazie a una rete di Rafael Leao. Grazie al successo all'Unipol Domus i rossoneri sorpassano, almeno momentaneamente, l'Inter in vetta alla classifica della Serie A, portandosi a 38 punti.
In attesa del risultato dei nerazzurri contro il Bologna, nel match previsto domenica sera, la squadra di Allegri dunque può guardare tutti dall'alto verso il basso. Il Cagliari rimane invece a quota 18 lunghezze. Vediamo di seguito la classifica aggiornata della Serie A.
La classifica aggiornata della Serie A:
1. Milan 38 (17 partite giocate)
2. Inter 36 (16)
3. Napoli 34 (16)
4. Roma 33 (17)
5. Juventus 32 (17)
6. Como 27 (16)
7. Bologna 26 (16)
8. Lazio 24 (17)
9. Sassuolo 22 (17)
10. Atalanta 22 (17)
11. Udinese 22 (17)
12. Cremonese 21 (17)
13. Torino 20 (17)
14. Cagliari 18 (18)
15. Parma 17 (16)
16. Lecce 16 (16)
17. Genoa 14 (17)
18. Hellas Verona 12 (16)
19. Pisa 11 (17)
20. Fiorentina 9 (17)
