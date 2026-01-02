Il SudTirol cerca l'appoggio dei tifosi: riaperta la campagna abbonamenti. Il comunicato

La breve sosta invernale sta volgendo al termine e l'FC Südtirol si prepara ad affrontare la seconda parte dell’avvincente e impegnativo campionato di Serie B. I biancorossi disputeranno undici delle restanti venti partite della stagione regolare sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano. Si preannunciano gare di elevato interesse, in grado di fornire grandi emozioni. I biancorossi, animati dalla volontà di dare sempre il meglio per perseguire l’ambito obiettivo, hanno bisogno di un forte sostegno da parte del proprio pubblico.

L'abbonamento per le restanti undici partite interne potrà essere acquistato da lunedì 5 gennaio alle ore 11.00 a venerdì 9 gennaio alle ore 18.00. La tessera include anche la partita interna contro lo Spezia del 10 gennaio, che segna la fine del girone di andata. I titolari dell’abbonamento non solo avranno garantito un posto fisso allo Stadio Druso, ma potranno usufruire di un accesso privilegiato tramite un ingresso dedicato, riducendo così i tempi di attesa.

DOVE SI PUÒ ACQUISTARE L'ABBONAMENTO?

• Online su fc-suedtirol.vivaticket.it (con l’aggiunta di una commissione di servizio)

• Presso l'FCS Center

• Presso i punti vendita autorizzati Vivaticket

Tribuna Canazza:

• Settore 5/Gradinata Nord: 145€ (110€*)

• Settore 4A: 190€ (150€*)

• Settore 3: 260€ (215€*)

Tribuna Zanvettor:

• Settore 2A: 190€ (150€*)

• Settore 1A: 305€ (260€*)

• Settore Gold: 435€

* Hanno diritto al prezzo ridotto dell'abbonamento:

• Bambini/ragazzi dai 6 ai 17 anni

• Persone con disabilità (≥ 80%)

• Anziani (≥ 70 anni)

I soci dell’F.C.D. Alto Adige hanno diritto ad uno sconto di 10 € sull'acquisto dell'abbonamento. Lo sconto è disponibile sia al momento della sottoscrizione del contratto presso l'FCS Center, sia online utilizzando il codice personalizzato che verrà inviato, su richiesta, via e-mail.

ABBONAMENTO

L’abbonamento comprende le restanti undici partite interne della Serie B 2025-2026. Eventuali incontri di playoff o playout sono esclusi; in tal caso, gli abbonati avranno diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti.