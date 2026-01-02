Torino, canale aperto con la Lazio: possibile scambio di prestiti Belahyane-Ilic

Il Torino prova ad accelerare sul mercato, muovendosi su più tavoli con l’obiettivo di rinforzare centrocampo e difesa. Il nome che sta prendendo quota per la mediana è quello di Reda Belahyane, classe 2004 della Lazio, mentre per la retroguardia resta vivo l’interesse per David Ricardo del Botafogo. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione.

Con il club biancoceleste è in piedi un dialogo più ampio. Maurizio Sarri continua a seguire Ivan Ilic, già apprezzato ai tempi del Verona e oggi in uscita dal Torino. Il centrocampista serbo, sotto contratto fino al 2027, non ha mai trovato piena continuità in granata: per questo Urbano Cairo e Gianluca Petrachi lo valutano almeno 10 milioni. La Lazio, dal canto suo, spingerebbe per un prestito con diritto di riscatto.

Parallelamente, l’interesse granata per Belahyane ha aperto alla possibilità di uno scambio di prestiti con diritto. Il franco-marocchino ha trovato poco spazio in campionato (sei presenze e un assist), ma resta un profilo gradito per dinamismo e intensità. Inoltre, ha già lavorato con Marco Baroni nella scorsa stagione. Acquistato dalla Lazio per 9,5 milioni, ha un contratto fino al 2029.

Capitolo difesa: David Ricardo, mancino naturale e adattabile anche da terzino sinistro, è una pista seguita con attenzione. Nel 2025 ha collezionato 29 presenze tra campionato e coppe, ma il Botafogo chiede circa 9 milioni, cifra ritenuta alta. Il Torino valuta un prestito con diritto, consapevole della concorrenza e delle alternative ancora sul tavolo.