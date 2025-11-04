Il Napoli sbatte sul muro Eintracht, Koch è l'MVP della UEFA: "Ha vinto contro Hojlund"

"Una squadra tedesca ha imparato bene come si fa il catenaccio italiano. Diciamo che sono stati un po' troppo prudenti. Noi cerchiamo di progredire e fare un calcio propositivo". Questa l'analisi di Antonio Conte, dopo il deludente 0-0 del Napoli in Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Del resto, gli azzurri erano andati in gol in 30 delle ultime 31 partite casalinghe giocate nel tabellone principale di Champions League, prima dello 0 a 0 di questa sera.

Insomma, per i tedeschi un risultato più che sorprendente. Inevitabile quindi anche la scelta della UEFA, che ha eletto Robin Koch - il capitano dell'Eintracht - il migliore in campo al Maradona.

"Ha guidato brillantemente la linea difensiva e ha vinto la maggior parte dei duelli contro Rasmus Hojlund, soprattutto nel primo tempo. Il capitano dell'Eintracht è stato uno dei motivi principali per cui la sua squadra ha mantenuto la porta inviolata", la motivazione del gruppo di osservatori tecnici della UEFA.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka (28' st Lang), McTominay; Politano (20' st Neres), Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang. Allenatore: Conte

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi (45'+3' st Dahoud), Larsson (34' st Skhri), Brown (45'+3' st Amenda); Gotze, Bahoya (20' st Knauff); Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Wahi, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi. Allenatore: Toppmoller

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

Ammoniti: Rrahmani, Gutierrez (N)