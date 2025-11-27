Koch deluso dopo il k.o. contro l'Atalanta: "Partita rovinata in 5 minuti, pensavamo di vincere"

Robin Koch, capitano dell’Eintracht Francoforte, ha commentato la sconfitta della sua squadra in Champions League contro l'Atalanta di Raffaele Palladino, esprimendo tutta la sua delusione soprattutto per il blackout nella ripresa che ha portato a 3 reti in 5 minuti: "Siamo naturalmente delusi. Penso che nel primo tempo abbiamo giocato bene: abbiamo costruito un buon calcio in fase offensiva e controllato bene in difesa. Poi, in quei cinque minuti della ripresa, abbiamo rovinato completamente la nostra partita".

Il difensore centrale ha aggiunto un’analisi più dettagliata degli errori: "Abbiamo completamente perso le distanze e abbiamo concesso due gol troppo facilmente. Dobbiamo imparare dagli errori del secondo tempo, perché come ho detto nel primo tempo avevamo disputato una partita positiva. All’intervallo eravamo convinti di poter portare a casa la vittoria, e invece siamo rientrati in campo in questo modo. Bisogna trarre insegnamenti da quello che è successo nella ripresa", ha detto ai microfoni della UEFA.