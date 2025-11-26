Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il muro che ha azzerato Hojlund: l'Atalanta ha un problema chiamato Koch

Il muro che ha azzerato Hojlund: l'Atalanta ha un problema chiamato KochTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 08:15Serie A
Marco Conterio

Il capitano dell'Eintracht Francoforte è uno dei giocatori in questo momento più ostici da superare in giro per l'Europa. L'Atalanta è avvisata e na sa qualcosa il Napoli: Robin Koch è stato eletto MVP della sfida contro gli azzurri, il ventinovenne è stato letteralmente capace di annullare e azzerare Rasmus Hojlund.

Ha guidato brillantemente la linea difensiva e ha vinto la maggior parte dei duelli contro Rasmus Hojlund, soprattutto nel primo tempo. Il capitano dell'Eintracht è stato uno dei motivi principali per cui la sua squadra ha mantenuto la porta inviolata", la motivazione del gruppo di osservatori tecnici della UEFA.

Classe 1996 di Kaiserslautern, centonovantadue centimetri di fisico e sostanza, figlio d'arte, abbina le qualità del centrale d'un tempo a quelle del difensore moderno. Spalle larghe e struttura, imposta il gioco e dirige la manovra dei suoi a partire dal basso. Maglia numero 4, dal 2023 è a Francoforte e dal 2025 è capitano: Nazionale tedesco, ha collezionato 15 presenze con la sua Germania.

Tre stagioni in Premier League con la maglia del Leeds United, nell'estate del 2023 è sbarcato come detto in Germania dove è diventato un leader indiscusso. All'Eintracht, Koch ha giocato oltre 85 volte con 16 sfide da capitano, nominato dal tecnico Dino Toppmoller al posto di Kevin Trapp. Pallino di Joachim Low ai tempi della Nazionale tedesca, nel cui giro è pienamente dentro anche adesso, sarà suo compito prendersi cura di Gianluca Scamacca e degli avanti dell'Atalanta.

Articoli correlati
Il Napoli sbatte sul muro Eintracht, Koch è l'MVP della UEFA: "Ha vinto contro Hojlund"... Il Napoli sbatte sul muro Eintracht, Koch è l'MVP della UEFA: "Ha vinto contro Hojlund"
Eintracht Francoforte, blindato uno dei pilastri: Koch rinnova fino al 2030 Eintracht Francoforte, blindato uno dei pilastri: Koch rinnova fino al 2030
Il Borussia Dortmund punta su Robin Koch: trattativa in corso con l'Eintracht Il Borussia Dortmund punta su Robin Koch: trattativa in corso con l'Eintracht
Altre notizie Serie A
Ruggeri si racconta: "Simeone simile a Gasp. In Spagna si usa molto più la palla"... Ruggeri si racconta: "Simeone simile a Gasp. In Spagna si usa molto più la palla"
Un anno dopo, lo stesso problema: Frattesi non gioca, ma non può costare 45 milioni... Un anno dopo, lo stesso problema: Frattesi non gioca, ma non può costare 45 milioni
Blomberg vede il bicchiere mezzo pieno: "Un sogno segnare alla Juve in Champions"... Blomberg vede il bicchiere mezzo pieno: "Un sogno segnare alla Juve in Champions"
Salisburgo, Kjærgaard sul Bologna: "È davvero forte. E vorrei affrontare Immobile"... Esclusiva TMWSalisburgo, Kjærgaard sul Bologna: "È davvero forte. E vorrei affrontare Immobile"
Bodø/Glimt, Sjøvold: "I cambi sono stati decisivi, la Juventus ha giocatori davvero... Bodø/Glimt, Sjøvold: "I cambi sono stati decisivi, la Juventus ha giocatori davvero bravi"
Qarabag ko a Napoli ma il tecnico Gurbanov è soddisfatto: "Siamo stati coraggiosi"... Qarabag ko a Napoli ma il tecnico Gurbanov è soddisfatto: "Siamo stati coraggiosi"
Francoforte-Atalanta, una "prima volta" all'insegna della storia Francoforte-Atalanta, una "prima volta" all'insegna della storia
Il tecnico del Bodo/Glimt dopo la Juve: "Abbiamo corso troppi rischi e ci siamo allungati"... Il tecnico del Bodo/Glimt dopo la Juve: "Abbiamo corso troppi rischi e ci siamo allungati"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
2 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
3 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
4 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
5 Perr Schuurs, fermo dal 21 ottobre 2023. Inter e Liverpool se lo contendevano nel 2022
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Eintracht Francoforte-Atalanta, le probabili formazioni: chance dal 1' per Scamacca
Immagine top news n.1 Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni: riposa Thuram, chance per Luis Henrique?
Immagine top news n.2 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.3 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
Immagine top news n.4 Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi
Immagine top news n.5 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
Immagine top news n.6 Prima vittoria in questa Champions League per la Juventus: pazzo 3-2 sul Bodo/Glimt
Immagine top news n.7 Per Maradona e per la classifica: Napoli, vittoria fondamentale. McTominay abbatte il Qarabag
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Dal Palermo mi aspettavo di più. Frosinone? Scelti giocatori perfetti per Alvini"
Immagine news Serie A n.2 Fabregas e Italiano, chi ha fatto meglio finora? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Milan e Roma, l'effetto Gasperini e Allegri secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Un anno dopo, lo stesso problema: Frattesi non gioca, ma non può costare 45 milioni
Immagine news Serie A n.2 Blomberg vede il bicchiere mezzo pieno: "Un sogno segnare alla Juve in Champions"
Immagine news Serie A n.3 Salisburgo, Kjærgaard sul Bologna: "È davvero forte. E vorrei affrontare Immobile"
Immagine news Serie A n.4 Bodø/Glimt, Sjøvold: "I cambi sono stati decisivi, la Juventus ha giocatori davvero bravi"
Immagine news Serie A n.5 Qarabag ko a Napoli ma il tecnico Gurbanov è soddisfatto: "Siamo stati coraggiosi"
Immagine news Serie A n.6 Francoforte-Atalanta, una "prima volta" all'insegna della storia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, il reintegro di Verde non cambia la situazione in lista: 2 posti vacanti in quella Over
Immagine news Serie B n.2 Lucioni: "Dal Palermo mi aspettavo di più. Frosinone? Scelti giocatori perfetti per Alvini"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Tsadjout: "Sabato sarò a disposizione. Possiamo levarci belle soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.4 Serena sul Papu: "Condizione fisica è un punto interrogativo. Ma averlo in squadra è un aiuto"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Tonoli: "Testa rivola al Cesena. Obiettivi? Ancora è presto per tirare le somme"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Biancolino reintegra tre giocatori: Cagnano, Manzi e Rigione a disposizione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Chi andrà ai quarti con Ravenna e Crotone? Il programma della Coppa Italia Serie C
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone C di Serie C: Novella, cuore granata che giganteggia all'Arechi
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone B di Serie C: Chierico trascina l'Arezzo verso la serie B
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone A di Serie C: Di Munno già candidato al premio di gol dell'anno
Immagine news Serie C n.5 Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"
Immagine news Serie C n.6 La Ternana guarda al futuro: il giovane Romeo firma fino al 2028. Il comunicato
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.2 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…