Il muro che ha azzerato Hojlund: l'Atalanta ha un problema chiamato Koch

Il capitano dell'Eintracht Francoforte è uno dei giocatori in questo momento più ostici da superare in giro per l'Europa. L'Atalanta è avvisata e na sa qualcosa il Napoli: Robin Koch è stato eletto MVP della sfida contro gli azzurri, il ventinovenne è stato letteralmente capace di annullare e azzerare Rasmus Hojlund.

Ha guidato brillantemente la linea difensiva e ha vinto la maggior parte dei duelli contro Rasmus Hojlund, soprattutto nel primo tempo. Il capitano dell'Eintracht è stato uno dei motivi principali per cui la sua squadra ha mantenuto la porta inviolata", la motivazione del gruppo di osservatori tecnici della UEFA.

Classe 1996 di Kaiserslautern, centonovantadue centimetri di fisico e sostanza, figlio d'arte, abbina le qualità del centrale d'un tempo a quelle del difensore moderno. Spalle larghe e struttura, imposta il gioco e dirige la manovra dei suoi a partire dal basso. Maglia numero 4, dal 2023 è a Francoforte e dal 2025 è capitano: Nazionale tedesco, ha collezionato 15 presenze con la sua Germania.

Tre stagioni in Premier League con la maglia del Leeds United, nell'estate del 2023 è sbarcato come detto in Germania dove è diventato un leader indiscusso. All'Eintracht, Koch ha giocato oltre 85 volte con 16 sfide da capitano, nominato dal tecnico Dino Toppmoller al posto di Kevin Trapp. Pallino di Joachim Low ai tempi della Nazionale tedesca, nel cui giro è pienamente dentro anche adesso, sarà suo compito prendersi cura di Gianluca Scamacca e degli avanti dell'Atalanta.