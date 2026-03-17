Il Napoli sorride, Lobotka verso il rientro nella trasferta di Cagliari. E De Bruyne giocherà dal 1'
Antonio Conte sta tornando ad avere la piena disponibilità della rosa del Napoli. A riferire le ultime notizie da Castel Volturno è Sky Sport, con il focus puntato su Stanislav Lobotka: a Cagliari dovrebbe infatti tornare il regista slovacco, un rientro importantissimo considerando la centralità dello stesso all'interno dell'economia del gioco del Napoli. Lobotka, ricordiamo, aveva saltato le due partite casalinghe con Torino e Lecce, per un fastidio muscolare.
Ma non solo. Per la sfida in trasferta contro il Cagliari, in programma venerdì 20 marzo alle 18.30, lo stesso Kevin De Bruyne probabilmente tornerà in campo dal primo minuto. Rientri fondamentali per Antonio Conte in vista dello sprint finale in campionato per consolidare il piazzamento in Champions League.
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