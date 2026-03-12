Lobotka può rinnovare e salutare il Napoli. Spalletti farebbe di tutto per averlo alla Juventus

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa un punto su quelli che sono i rinnovi di contratto previsti in casa Napoli, in particolare il quotidiano si concentra su due pilastri del centrocampo azzurro, protagonisti degli scudetti del 2023 e del 2025, come Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa.

Il regista slovacco, si legge, potrebbe voler cambiare aria dopo tanti anni in Campania. Su di lui tante voci di mercato, una su tutte quella della Juventus, con Luciano Spalletti che farebbe carte false per accoglierlo nuovamente con sé. Lobotka comunque è riconoscente alla società partenopea ed è per questo che prima di lasciare Napoli potrebbe decidere di rinnovare per permettere al club di monetizzare.

Diverso sembra il destino del camerunense, che resta uno dei calciatori più importanti della progetto. Nonostante ci siano diverse squadre su di lui, la dirigenza del Napoli è pronta ad offrirgli un rinnovo da 4 milioni di euro all'anno garantiti fino al 2030.