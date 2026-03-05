Napoli, centrocampo decimato. Il Mattino sugli azzurri: "La maledizione dei fab four"

"La maledizione dei fab four". Titola così nella propria sezione sportiva Il Mattino, che si concentra sul Napoli e sulla grave situazione a centrocampo. Gli azzurri infatti hanno perso anche Stanislav Lobotka, alle prese con il terzo infortunio stagionale per un sovraccarico muscolare. La sua presenza contro il Torino è da considerarsi praticamente impossibile al pari di Scott McTominay, fermato sempre da un problema fisico.

Lo scozzese non ci sarà tra i convocati della sfida contro i granata ma il Napoli potrà contare sul ritorno di Anguissa e De Bruyne, che tuttavia non saranno titolari. Il belga infatti sta accelerando il suo rientro dopo il grave problema muscolare rimediato contro l'Inter diversi mesi fa ma, nella migliore delle ipotesi, potrebbe giocare soltanto pochi minuti contro il Toro. Una situazione analoga a quella di Anguissa, che inizierà sempre dalla panchina con la speranza di entrare a gara in corso.

Il Napoli quindi vivrà un'altra sfida in emergenza, visto che non potrà contare sui suoi fab four come titolari. Le chiavi del centrocampo di conseguenza verranno affidati a Gilmour ed Elmas, con Spinazzola e Politano sugli esterni. Più avanti invece spazio per Vergara e Alisson Santos, pronti a dare supporto dalla trequarti a Hojlund, ancora scelto come titolare.