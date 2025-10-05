Il Napoli trova il pareggio contro il Genoa: colpo di testa vincente di Anguissa
TUTTO mercato WEB
Poco prima dell'ora di gioco, il Napoli trova il pareggio nel match interno contro il Genoa grazie al colpo di testa vincente di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense si fionda prima di tutti su un pallone vagante dopo una grande chiusura volante di Vasquez su Hojlund: incornata angolata, imprendibile per Leali, ed è 1-1 al Maradona.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Napoli-Genoa a cura della redazione di TMW!
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Le più lette
4 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Modena-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Gliozzi glaciale dal dischetto. Mendes decisivo dalla panchina
Serie C
Calcio femminile