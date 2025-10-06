Il padre-agente di Bailey: "Tornerà presto e farà raggiungere alla Roma vette mai sognate"

Leon Bailey è vicino al rientro in campo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Roma si prepara a riaccogliere in gruppo l'esterno arrivato in estate, fermo praticamente dal giorno del suo arrivo, visto che si infortunò al primo allenamento. Possibile dunque che sia presente tra i convocati per la partita contro l'Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20.45, ovvero subito dopo la sosta.

I giallorossi stanno disputando un campionato da protagonisti e sono insieme al Napoli al primo posto in classifica. Il giamaicano porterà sicuramente un po' di freschezza e fornirà alla squadra di Gian Piero Gasperini un'opzione in più per il proprio reparto offensivo, nel quale comunque sono tutti presi in considerazione. Ciò che manca per ora sono i gol dei centravanti, con Dovbyk che è fermo a quota uno e Ferguson che addirittura deve sbloccarsi.

Craig Butler, agente e padre di Bailey, ha postato un video sui social di suo figlio, nel quale si legge: "Presto tornerà all'instancabile ricerca dell'eccellenza. Leon tornerà presto in campo per dare il massimo per la Roma e far sì che la Roma raggiunga vette che nessuno avrebbe mai sognato possibili. Io ci credo e conosco mio figlio. Guardate. Andate a prendere quelle patatine".