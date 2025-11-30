Live TMW Lecce-Torino, Gallo: "Ragioniamo una partita per volta, ora ci godiamo la vittoria"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: premi F5 per aggiornare!

Antonino Gallo arriva ai microfoni dei giornalisti presenti in sala stampa per commentare Lecce-Torino.

Una buona prova la tua

"Abbiamo fatto una buona partita tutti, dobbiamo continuare così perché il campionato è molto lungo. Pensiamo una gara per volta, ora ci godiamo questa vittoria".

Il mister sta entrando nella vostra testa?

"Ha la sua filosofia, vuole sempre giocare a calcio, odia buttare via il pallone. In campo facciamo quello che prepariamo negli allenamenti".

Cosa ti chiede il mister?

"Mi chiede di spingere, è la mia qualità migliore, ma bisogna saper leggere al meglio tutte le situazioni che capitano in partita".

Si sta rivedendo il miglior Gallo...

"Sono sempre stato lo stesso. Il calcio è così, ci stanno gli alti e i bassi. Sto bene, mi sento bene fisicamente. Il mister mi ha dato serenità, sono felice e lo dimostro sul campo".

Hai rivisto il rigore?

"Non ho visto il fallo dal vivo, rivedendolo era effettivamente il rigore. Poi Falcone ci ha salvato".

Cosa ti ha detto Falcone?

"Non ci siamo detti niente, sapevo avrebbe potuto parare, quando ha neutralizzato il rigore sono esploso di gioia".

E' migliorata l'intesa con Banda?

"L'intesa è buona con tutti gli esterni. Con Banda sto giocando più spesso e mi sto trovando bene".

E' un Lecce coraggioso?

"Tutti devono fare una corsa in più per il compagno, poi chi ha la giocata deve farla, come Berisha oggi".