Lecce, pronti i rinnovi di Gallo e Ramadani: firmeranno fino al giugno 2027
Antonino Gallo e Ylber Ramadani sono pronti a firmare col Lecce fino al 2027. Secondo Tuttosport è ormai conclusa la trattativa per legare i due al club salentino per un altro anno: il laterale mancino è titolare inamovibile con il Lecce e finora ha collezionato 22 presenze, per un totale di circa 1700 minuti giocati.
Non ha ancora segnato gol, ma ha fornito 1 assist, confermando il suo ruolo di affidabile esterno difensivo con propensione all'apporto offensivo attraverso cross e sovrapposizioni. Le sue statistiche difensive sono positive, con tackle frequenti, intercettazioni intorno alle 60 totali stagionali e una media di falli bassa, oltre a 2 ammonizioni e nessuna espulsione
