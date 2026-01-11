Il pareggio fra Inter e Napoli serve solo alle altre: domani la Juventus può rientrare nella corsa Scudetto

Una partita spettacolare, quella andata in scena a San Siro fra Inter e Napoli. Col 2-2 finale che alla fine sembra rispettare i valori visti sul campo. Con l'Inter che gioca di coralità e valorizza il gruppo e col Napoli che tiene botta ed esalta la straordinaria individualità di Scott McTominay.

Dopo il vantaggio nerazzurro con la rasoiata mancina di Dimarco ed il pareggio dello scozzese, nella ripresa il protagonista di casa è Calhanoglu dal dischetto e poi ancora l'ex United, mvp per distacco sul prato del Meazza. Un pareggio che per certi versi lascia più l'amaro in bocca all'Inter che al Napoli, visto che per alcuni minuti gli uomini di Chivu avevano accarezzato l'idea di scappare via da soli in vetta portandosi a +5 sul Milan e a + 7 sul Napoli. Niente da fare.

Un punto a testa che va a sommarsi al punto preso dal Milan al Franchi, con nessuna delle tre di testa in grado di vincere la propria sfida in questo turno. E con tanti ringraziamenti di chi sta dietro: la Roma, ora a -4 dalla vetta dopo il successo sul Sassuolo. E soprattutto la Juventus che scenderà in campo domani sera contro la Cremonese. I risultati di giornata daranno un boost proprio alla squadra di Spalletti: in caso di successo, infatti, i bianconeri si porterebbero a quota 39. Come la Roma e come il Napoli. E a soli 4 punti dalla vetta, sebbene le prime tre debbano ancora recuperare le rispettive gare rimandate per la Supercoppa Italiana.