Il Parma torna su Skoglund: l'Hammarby lo valuta 3-4 milioni di euro. Il punto

Il Parma sembrerebbe essere tornato a sondare la pista che porta ad Hampus Skoglund. Secondo quanto riportato dal sito tematico ParmaLive.com, il club gialloblù ha messo nel mirino il terzino destro classe 2004, che viene valutato dall'Hammarby, società che ne detiene il possesso del cartellino, intorno ai 3-4 milioni di euro. Il 21enne ha già esperienza nel campionato svedese e nelle competizioni europee.

L'idea da parte dei ducali è quella di formulare una prima offerta, soprattutto perché a Cuesta servono alternative sulla corsia di destra a Britschgi, autore di due assist anche nella partita contro il Milan. Fino a questo momento il tecnico spagnolo ha adattato Lovik, ma è evidente che in quel reparto ci sia una lacuna e il Parma, con ogni probabilità, la colmerà nel mese di gennaio. La concorrenza però non manca.

Skoglund, che ha un contratto valido fino al 31 dicembre 2029, vanta in carriera 65 presenze proprio con l'Hammarby e 13 gettoni con la seconda squadra degli svedesi, con cui ha siglato pure un gol. Inoltre è sceso in campo 11 volte, con una rete all'attivo, con la Svezia Under 21. Nel suo palmares non c'è ancora alcun trofeo, ma il tempo è decisamente dalla sua parte.