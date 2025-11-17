Italia U21, Baldini: "Domani giocheranno Fortini e Fini. Gattuso? So quanto ci tiene"

Dopo la sconfitta contro la Polonia, l'Italia Under 21 tornerà in campo domani contro il Montenegro in trasferta in una gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Silvio Baldini, ct degli Azzurrini, ha parlato ai microfoni dei canali Rai, spiegando lo stato d'animo dei suoi ragazzi: "Avreste dovuto vedere in che modo la squadra si è allenata sabato e domenica, con questo spirito tutto diventa più semplice. Se ci facessimo condizionare dalla sconfitta - spiega l'ex allenatore del Pescara -, vorrebbe dire che non abbiamo capito questi ragazzi. So che nel calcio contano i risultati, ma ribadisco che sono orgoglioso di questo gruppo e di questi giocatori, ai quali non manca il coraggio e la voglia di vincere".

Koleosho e Palestra saranno squalificati, chi li sostituirà?

"Giocheranno Fortini in difesa e Fini avanti, sulla sinistra, mentre Cherubini si sposterà a destra".

Che ne pensa invece del ko per 4-1 dell'Italia contro la Norvegia ieri a San Siro? Il nostro calcio è in crisi?

"A fine primo tempo ho pensato che avevamo fatto un'ottima partita, ma era troppo presto, evidentemente. Mi è dispiaciuto come sia finita anche perché so quanto stia lavorando Gattuso e quanto ci tenga a far crescere la squadra".