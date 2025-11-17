Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Criniti: "Catania avanti nel C. Perugia costruito male. La Triestina? Senza futuro"

Criniti: "Catania avanti nel C. Perugia costruito male. La Triestina? Senza futuro"TUTTO mercato WEB
© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com
Luca Bargellini
Oggi alle 19:19Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Un passato da calciatore in piazze importanti come Catania, Perugia, Trieste e non solo. Antonio Criniti, oggi allenatore, ha analizzato i temi primari del campionato di Serie C attraverso i microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione 'A Tutta C':

Mister, qual è la sua fotografia attuale della Serie C? In particolare del Girone C
"Io ho giocato sia a Catania sia a Cosenza, quindi il cuore mi porterebbe a dire Catania per la vittoria del campionato. Guardando però le partite domenica dopo domenica, vedo un equilibrio enorme tra quattro squadre. Il Cosenza è tornato in A, ma credo che la lotta sia soprattutto tra Salernitana, Benevento e Catania. Non solo per i miei trascorsi, ma perché sono squadre più attrezzate per vincere. A Catania poi c’è un grande allenatore, un amico: gli auguro una stagione importante".

Spostandoci sul Girone B, ci sono due realtà che conosce bene come Sambenedettese e Perugia. Gli umbri hanno già cambiato tre allenatori e dopo 14 giornate hanno appena 9 punti. Si è fatto un'idea di cosa stia succedendo a Perugia?
"A Perugia ho giocato, e conosco bene l’ambiente: il presidente allora era il mio ex presidente. Non capisco come una piazza così possa arrancare così tanto nel costruire una rosa competitiva. Non so se per motivi economici o per errori di mercato: una piazza del genere non può non avere una struttura solida e una direzione chiara. Credo che Perugia riuscirà comunque a salvarsi: ha potenzialità. Bisogna però parlare anche di Torres e Rimini: questi campionati risentono di situazioni economiche complicate. Ci si salva anche perché ci sono squadre messe peggio e senza possibilità di rinforzarsi. Mi dispiace: io sono affezionato e ho visto che alcune realtà avrebbero meritato meglio".

Ultima domanda: un’altra sua ex squadra che vive un periodo complicato è la Triestina. Dopo un buon inizio, la nuova penalizzazione ha portato la sanzione a -23 sembra aver tagliato le gambe al collettivo: 4 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 7. Da ultima a -9, con 18 punti dalla penultima: vede margini di ripresa?
"No, non credo proprio. Anzi penso che le penalizzazioni continueranno, perché lì manca una società solida, manca una struttura economica affidabile. Mi dispiace tantissimo: a Trieste sono stato benissimo, sono stato molto amato e ho grande rispetto per il popolo triestino. Ma senza società, anche se l’allenatore è molto preparato, non si va lontano. Questa è cattiva gestione. La Lega dovrebbe vigilare meglio: penalizzazioni così falsano i campionati. L’anno scorso l’Avellino vinse grazie ai punti restituiti dopo una penalizzazione al Cerignola, e quello ribaltò la classifica. Credo che dall’anno prossimo la Lega debba programmare meglio costi e gironi. Ci sono squadre in Serie D molto più solide economicamente di alcune in Serie C: perché non ripescare qualcuno? La Serie C è un campionato stupendo: negli ultimi anni della mia carriera era come una B2, molto più forte anche economicamente. Mi dispiace vedere certe situazioni, anche per Trieste e per i tifosi".

Articoli correlati
Criniti: "Sarà l'anno dell'Union Brescia, è una piazza che non può stare in Serie... Criniti: "Sarà l'anno dell'Union Brescia, è una piazza che non può stare in Serie C"
Cagliari, Criniti: "Il presidente deve investire. Nicola ottima scelta" Cagliari, Criniti: "Il presidente deve investire. Nicola ottima scelta"
Altre notizie Serie C
Juventus Next Gen, Meola dell'Ancona nel mirino. L'agente: "Nelle Marche fino all'estate"... Juventus Next Gen, Meola dell'Ancona nel mirino. L'agente: "Nelle Marche fino all'estate"
Salernitana, Tascone: "Dobbiamo dare il massimo per 'scappare' dalla Serie C" Salernitana, Tascone: "Dobbiamo dare il massimo per 'scappare' dalla Serie C"
Criniti: "Catania avanti nel C. Perugia costruito male. La Triestina? Senza futuro"... TMW RadioCriniti: "Catania avanti nel C. Perugia costruito male. La Triestina? Senza futuro"
Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2” TMW RadioLondrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”
Ascoli, Gori: "Complimenti al Rimini per come gioca. Il gol? Ci ho sempre creduto"... Ascoli, Gori: "Complimenti al Rimini per come gioca. Il gol? Ci ho sempre creduto"
Lecco, Valente: "Pro Patria non merita la classifica che ha. Felice del settimo clean... Lecco, Valente: "Pro Patria non merita la classifica che ha. Felice del settimo clean sheet"
Sorrento, in extremis salta Banchieri. E per la panchina c'è Serpini: annuale con... TMWSorrento, in extremis salta Banchieri. E per la panchina c'è Serpini: annuale con opzione
Alla porta dell'Audace Cerignola bussa il Losanna: al centro di tutto c'è Parlato... TMWAlla porta dell'Audace Cerignola bussa il Losanna: al centro di tutto c'è Parlato
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Le più lette
1 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di ieri
2 L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
3 Violenza sessuale nei bagni del Meazza durante Italia-Norvegia. La denuncia di una 24enne
4 Gattuso: "Haaland nel primo tempo non l'ha strusciata, dopo abbiamo sbagliato tutto"
5 C'è chi guarda già al mercato di gennaio. De Rossi vorrebbe Perin e Pisilli al Genoa
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, sospiro di sollievo per Vlahovic: escluse lesioni. Il grande ex punta la Fiorentina
Immagine top news n.1 Momento di terrore per il Chieti di ritorno da trasferta: agguato al bus teatino. Indagini in corso
Immagine top news n.2 L'uomo che portò gli Esposito all'Inter: "Pio sarà un top player, all'epoca mi chiamavano tutti"
Immagine top news n.3 Conte è tornato a Castel Volturno. L'allenatore del Napoli nei giorni scorsi era a Torino
Immagine top news n.4 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di ieri
Immagine top news n.5 Pio Esposito la nostra speranza. Ma spiega benissimo anche il nostro declino
Immagine top news n.6 Italia, che fatica. Abodi: "Modello tecnico da rivedere: negli ultimi 20 anni abbiamo sacrificato il talento"
Immagine top news n.7 Qualificate, posti da assegnare, spareggi: chi giocherà il Mondiale 2026?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.2 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.3 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.4 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Criniti: "Catania avanti nel C. Perugia costruito male. La Triestina? Senza futuro"
Immagine news Serie C n.2 Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, l'analisi del momento azzurro fatta dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Zima: "La Fiorentina sta facendo male. Torino, approfittane e vai in Conference"
Immagine news Serie A n.2 L'intermediario di Sohm: "La Fiorentina non se ne priverà. Napoli? Non è percorribile"
Immagine news Serie A n.3 Come può funzionare lo stage della Nazionale e cosa c'entrano i quarti di Coppa Italia
Immagine news Serie A n.4 Filip Stankovic e il cognome pesante: "A 9 anni un genitore mi diede del raccomandato"
Immagine news Serie A n.5 Italia ridimensionata. E ora in A si riparte con partite scoppiettanti
Immagine news Serie A n.6 De Zerbi vota Gattuso: "Non c'è uomo migliore per portare l'Italia al Mondiale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, a gennaio caccia al centrocampista: contatti per Touré della Samb
Immagine news Serie B n.2 Padova, sirene dalla Serie A per Varas. Il Lecce ha chiesto informazioni
Immagine news Serie B n.3 Il Bari torna in campo: nel mirino la sfida al Frosinone. Palestra e fisioterapia per Darboe
Immagine news Serie B n.4 Modena, alloro per Fabio Ponsi: oggi si è laureato in Scienze Economiche
Immagine news Serie B n.5 Spezia, prosegue il calvario di Zurkowski: nuova operazione e 2025 terminati anzitempo
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Lovisa sul controllo giudiziario: "Vissuto con serenità, non deve riguardare la squadra"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Juventus Next Gen, Meola dell'Ancona nel mirino. L'agente: "Nelle Marche fino all'estate"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Tascone: "Dobbiamo dare il massimo per 'scappare' dalla Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Criniti: "Catania avanti nel C. Perugia costruito male. La Triestina? Senza futuro"
Immagine news Serie C n.4 Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Gori: "Complimenti al Rimini per come gioca. Il gol? Ci ho sempre creduto"
Immagine news Serie C n.6 Lecco, Valente: "Pro Patria non merita la classifica che ha. Felice del settimo clean sheet"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sarà Wembley a ospitare Inghilterra-Spagna. La ct Wiegmann: "Atmosfera unica"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana e Roma fanno il pieno della Top11 della Serie A Women. Spazio anche a Floe e Nischler
Immagine news Calcio femminile n.3 Cantore può fare bis di titoli nazionali nello stesso anno: è in finale con Washington
Immagine news Calcio femminile n.4 A Roma scoppia il ‘caso Dragoni’. Il padre insulta mister Rossettini: "Sei un co*****e"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "3 vittorie di fila e successi con Juve e Milan. Ma viviamo alla giornata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, si è chiusa la 6ª giornata: derby alla Roma, vince la Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?