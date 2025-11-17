Montella su Yildiz: "Sarebbe negativo limitarlo in una sola zona del campo"

Vincenzo Montella, ct della Turchia, parla di Kenan Yildiz alla vigilia della sfida contro la Spagna. Ecco le parole a La Gazzetta dello Sport:

"Bisogna sempre ricordarsi che Kenan ha vent’anni, e che alla sua età sono rari i casi di un giocatore con una posizione già definitiva. Sarebbe negativo limitarlo in una sola zona del campo o in un solo ruolo ben definito, si limiterebbe il suo sviluppo e la sua crescita ulteriore. Io qui lo uso sulla sinistra e sta facendo molto bene, ma può giocare anche dietro una punta o come seconda punta, dipende dal modulo, dai compagni, dall’avversario, dalla situazione del gioco. Kenan è bravo nel breve e nel lungo, sa fare benissimo tante cose e può giocare dappertutto".