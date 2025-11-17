Montella su Yildiz: "Sarebbe negativo limitarlo in una sola zona del campo"
TUTTO mercato WEB
Vincenzo Montella, ct della Turchia, parla di Kenan Yildiz alla vigilia della sfida contro la Spagna. Ecco le parole a La Gazzetta dello Sport:
"Bisogna sempre ricordarsi che Kenan ha vent’anni, e che alla sua età sono rari i casi di un giocatore con una posizione già definitiva. Sarebbe negativo limitarlo in una sola zona del campo o in un solo ruolo ben definito, si limiterebbe il suo sviluppo e la sua crescita ulteriore. Io qui lo uso sulla sinistra e sta facendo molto bene, ma può giocare anche dietro una punta o come seconda punta, dipende dal modulo, dai compagni, dall’avversario, dalla situazione del gioco. Kenan è bravo nel breve e nel lungo, sa fare benissimo tante cose e può giocare dappertutto".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
3 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile