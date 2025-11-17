Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”

Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 18:49Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Nuovo format per la Serie C, seconde squadre e FVS sono solo alcuni dei temi toccati da Massimo Londrosi nel corso del suo intervento ai microfoni di 'A Tutta C' su TMW Radio. Ecco le sue parole:

Direttore, negli ultimi anni in Serie C assistiamo a un esonero continuo degli allenatori, spesso anche senza risultati negativi. Perché?
"Oggi manca quel tipo di proprietà che un tempo governava i club con equilibrio e buon senso. Le decisioni vengono prese sull’onda dell’emotività, senza riflessione, e la programmazione praticamente non esiste più. La precarietà coinvolge tutti i ruoli, non solo gli allenatori, e ai problemi tecnici si aggiungono quelli finanziari che da anni caratterizzano la categoria".

Quest’anno ogni girone ha un gruppo ristretto di squadre nettamente avanti rispetto alle altre. È un segnale verso la possibile reintroduzione di C1 e C2?
"Penso che una distinzione tra due categorie sarebbe utile. Ci sono piazze con risorse, tifoseria e strutture importanti, e altre che non possono sostenere lo stesso livello. Tornare a C1 e C2 aiuterebbe anche un processo oggi indispensabile: la riqualificazione della formazione dei calciatori italiani. La Serie C è l’unica categoria in cui gli italiani giocano davvero. Se la nazionale fatica, è anche perché nelle serie superiori in campo se ne vedono pochissimi. Le fondamenta del movimento sono qui".

A proposito di giovani: le Seconde Squadre, introdotte otto anni fa, avrebbero dovuto favorire la crescita dei talenti. Che bilancio fa?
"Hanno aiutato più i bilanci, soprattutto della Juventus, che per prima ha aderito al progetto, che il movimento. Pagano quote altissime per partecipare, soldi che non hanno risolto i problemi strutturali della Lega Pro. E dal punto di vista tecnico hanno prodotto pochissimi giocatori davvero pronti per la nazionale. Funzionava molto di più il sistema anni ’90 e 2000, quando le società di A e B mandavano i loro migliori giovani a “farsi le ossa” in C. Va recuperata quella collaborazione, interrotta anni fa per scelte discutibili".

Lei è vice segretario nazionale di UNILASP, il primo sindacato dei lavoratori dello sport. Qual è la missione del nuovo organismo?
"Nel mondo dello sport, non solo nel calcio, tante persone lavorano senza le tutele sindacali garantite in tutti gli altri settori del Paese. Con le nuove normative, ciò che fanno federazioni e regolamenti interni non basta più. UNILASP nasce per offrire una tutela riconosciuta e trasversale, senza connotazioni politiche, a tutti i lavoratori dello sport. In molti ci stanno già contattando, soprattutto da ciclismo e basket. È un’iniziativa nuova, ma necessaria".

Infine, una battuta sull’ingresso della tecnologia FVS in Serie C dalla stagione 2025/26. Che impressione le ha fatto?
"Le innovazioni tecnologiche sono sempre positive, ma serve tempo per valutarle. È presto per dare un giudizio definitivo: occorrerà vedere come funzionerà nel medio periodo".

Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2” TMW RadioLondrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”
Ascoli, Gori: "Complimenti al Rimini per come gioca. Il gol? Ci ho sempre creduto"... Ascoli, Gori: "Complimenti al Rimini per come gioca. Il gol? Ci ho sempre creduto"
Lecco, Valente: "Pro Patria non merita la classifica che ha. Felice del settimo clean... Lecco, Valente: "Pro Patria non merita la classifica che ha. Felice del settimo clean sheet"
Sorrento, in extremis salta Banchieri. E per la panchina c'è Serpini: annuale con... TMWSorrento, in extremis salta Banchieri. E per la panchina c'è Serpini: annuale con opzione
Alla porta dell'Audace Cerignola bussa il Losanna: al centro di tutto c'è Parlato... TMWAlla porta dell'Audace Cerignola bussa il Losanna: al centro di tutto c'è Parlato
Virtus Verona senza successi da 8 gare, Fresco: "Siamo questi, mi prendo la responsabilità"... Virtus Verona senza successi da 8 gare, Fresco: "Siamo questi, mi prendo la responsabilità"
Petrone sui giovani: "Sistema da rivedere totalmente. Scuole calcio sono solo un... TMW RadioPetrone sui giovani: "Sistema da rivedere totalmente. Scuole calcio sono solo un business"
Serie C e CharityStars ancora insieme: al via il progetto benefico ‘C Sociale’ Serie C e CharityStars ancora insieme: al via il progetto benefico ‘C Sociale’
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Le più lette
1 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di ieri
2 L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
3 Violenza sessuale nei bagni del Meazza durante Italia-Norvegia. La denuncia di una 24enne
4 Gattuso: "Haaland nel primo tempo non l'ha strusciata, dopo abbiamo sbagliato tutto"
5 C'è chi guarda già al mercato di gennaio. De Rossi vorrebbe Perin e Pisilli al Genoa
Ora in radio
Scanner 18:05Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, sospiro di sollievo per Vlahovic: escluse lesioni. Il grande ex punta la Fiorentina
Immagine top news n.1 Momento di terrore per il Chieti di ritorno da trasferta: agguato al bus teatino. Indagini in corso
Immagine top news n.2 L'uomo che portò gli Esposito all'Inter: "Pio sarà un top player, all'epoca mi chiamavano tutti"
Immagine top news n.3 Conte è tornato a Castel Volturno. L'allenatore del Napoli nei giorni scorsi era a Torino
Immagine top news n.4 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di ieri
Immagine top news n.5 Pio Esposito la nostra speranza. Ma spiega benissimo anche il nostro declino
Immagine top news n.6 Italia, che fatica. Abodi: "Modello tecnico da rivedere: negli ultimi 20 anni abbiamo sacrificato il talento"
Immagine top news n.7 Qualificate, posti da assegnare, spareggi: chi giocherà il Mondiale 2026?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.2 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.3 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.4 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Italia, l'analisi del momento azzurro fatta dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Gennaro: "Italia, non sappiamo più difendere. Roma, Gasp il migliore"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Italia, è un problema di testa. La Roma vola con Zirkzee"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atletico, Ruggeri: "5-2 al Real? Entusiasmo come nell'Europa League dell'Atalanta"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Rabiot e Gimenez da domani in gruppo. Il punto sui rientri dalle nazionali
Immagine news Serie A n.3 Fattori: "La Fiorentina ha una potenzialità inespressa. Stanno scaricando troppo su Vanoli"
Immagine news Serie A n.4 Legge Bove, il promotore Lombardo: "Ciò che gli è accaduto un messaggio di speranza"
Immagine news Serie A n.5 Orsolini: "Ho preso in considerazione l'Arabia, sarei ipocrita a negarlo. Spero di non pentirmene"
Immagine news Serie A n.6 Presentata la Legge Bove, parla il centrocampista: "Onorato che ci sia il mio nome"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, alloro per Fabio Ponsi: oggi si è laureato in Scienze Economiche
Immagine news Serie B n.2 Siena, caos portieri. Bellazzini: "Se interverremo sul mercato? Ne parlerò a freddo con il Ds"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, prosegue il calvario di Zurkowski: nuova operazione e 2025 terminati anzitempo
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Lovisa sul controllo giudiziario: "Vissuto con serenità, non deve riguardare la squadra"
Immagine news Serie B n.5 Il derby Padova-Venezia sarà senza tifosi ospiti: manca solo l'ufficialità
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco può sorridere: Alvarez è pronto al rientro. Contro il Cesena ci sarà
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Gori: "Complimenti al Rimini per come gioca. Il gol? Ci ho sempre creduto"
Immagine news Serie C n.3 Lecco, Valente: "Pro Patria non merita la classifica che ha. Felice del settimo clean sheet"
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, in extremis salta Banchieri. E per la panchina c'è Serpini: annuale con opzione
Immagine news Serie C n.5 Alla porta dell'Audace Cerignola bussa il Losanna: al centro di tutto c'è Parlato
Immagine news Serie C n.6 Virtus Verona senza successi da 8 gare, Fresco: "Siamo questi, mi prendo la responsabilità"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sarà Wembley a ospitare Inghilterra-Spagna. La ct Wiegmann: "Atmosfera unica"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana e Roma fanno il pieno della Top11 della Serie A Women. Spazio anche a Floe e Nischler
Immagine news Calcio femminile n.3 Cantore può fare bis di titoli nazionali nello stesso anno: è in finale con Washington
Immagine news Calcio femminile n.4 A Roma scoppia il ‘caso Dragoni’. Il padre insulta mister Rossettini: "Sei un co*****e"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "3 vittorie di fila e successi con Juve e Milan. Ma viviamo alla giornata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, si è chiusa la 6ª giornata: derby alla Roma, vince la Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?