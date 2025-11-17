Salernitana, Ubani verso l'addio: poco spazio e possibile risoluzione del prestito

La Salernitana si prepara a un mercato di gennaio che potrebbe rivelarsi cruciale, dove l'obiettivo, stando a quanto riporta TuttoSalernitana sarà di ingaggiare quattro nuovi calciatori, ma anche sfoltire la rosa.

Uno dei principali indiziati a lasciare Salerno con sei mesi di anticipo è Marlon Ubani. L'esterno, arrivato in prestito dal Lecce ad agosto e descritto come un talento di prospettiva, è stato spesso impiegato da Giuseppe Raffaele ma ha mostrato di essere ancora acerbo, nonostante l'impegno in allenamento.

Il rischio per Ubani è di vedere i suoi spazi ridursi drasticamente. Con il certo arrivo di un nuovo esterno destro a gennaio, la conferma di Quirini e l'adattabilità di Achik e Villa, il calciatore potrebbe finire ai margini, giocando solo brevi spezzoni.

Il ds dei campani Daniele Faggiano è pronto ad affrontare la questione con l'allenatore e, successivamente, ad aprire un confronto con il dg del Lecce, Pantaleo Corvino. Le possibilità che il prestito venga interrotto anticipatamente, per garantire a Ubani maggiore minutaggio altrove, sono ritenute concrete.