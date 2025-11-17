Iddrissou: "Sogno di esordire con l'Inter, Thuram il mio modello". Poi parla dell'Italia U19

Jamal Iddrissou, centravanti dell'Italia Under 19 e di proprietà dell'Inter, ha parlato al sito ufficiale della FIGC alla vigilia del match in programma alle 15 a Catania contro la Polonia. L'obiettivo è staccare il pass per la fase elité dell'Europeo: "Mio fratello sarà in tribuna e quella è una motivazione in più. Abbiamo iniziato a vederci molto meno quando è andato a giocare a Foggia, poi ha avuto altre esperienze al Sud. Per me invece è la prima volta e l’effetto è stato bellissimo: il tifo è caldo, il clima è ottimo, spero davvero di vivere una grande giornata".

Le partite con l'Inter Under 23, il Mondiale con l'Under 20 e ora la titolarità con l'Italia Under 19. Che cosa ha provato?

"Sensazioni inspiegabili: è successo tutto così in fretta, ma ho tanta gente dalla mia parte: i miei compagni, la mia famiglia, i miei amici di Concesio, che per me sono veramente tutto".

Che cosa significa per lei vestire il nerazzurro?

"Ho sempre tifato Inter, ma un giorno quando ero piccolo arrivai a casa e mio padre mi disse che era stato contattato da un osservatore dell’Inter: immaginatevi le emozioni".

Che rapporto ha con la famiglia?

"Mi segue tantissimo, a Milano nessuno si perde una partita. Qui lo faranno dalla tv, e sono felice siano orgogliosi di me. Ascoltare l’inno di Mameli e vestire la maglia della Nazionale è qualcosa che non si può spiegare, anche perché sta succedendo tutto così in fretta che solo quando mi fermo riesco a rendermi conto di quello che accade".

Carbone ha cambiato la sua carriera.

"Mi ha detto che dovevo fare l'attaccante. A lui devo tutto, mi ha cambiato. Ci sono cose in cui devo migliorare, soprattutto spalle alla porta, ma più il livello si alza e più c’è da crescere. Giocare in Under 23 a 19 anni è fondamentale, per misurarsi con avversari più esperti ma anche per capire dinamiche di spogliatoio imparando dai più grandi. Quando mi capita di giocare in Primavera, provo a portare l’esperienza dell’Under 23 con i più giovani".

Chi sono i suoi idoli?

"Sogno di esordire con l'Inter. Tra i miei modelli, invece, c’è prima di tutto Thuram. Troppo forte: ogni volta in allenamento con la prima squadra cerco di prendere qualcosa da lui. Ma stimo tanto anche Rashford. Tra gli idoli d’infanzia, invece, scelgo Mauro Icardi".