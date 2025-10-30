Il Pisa muove la classifica, ma la vittoria ancora non arriva. Così come i gol (in casa)

Il Pisa muove la classifica, ma l'appuntamento con la prima vittoria in Serie A slitta ancora una volta. Lo 0-0 maturato nel posticipo della nona giornata contro la Lazio, infatti, permette a mister Gilardino di lasciare la penultima posizione (ora occupata in solitaria dalla Fiorentina, ndr), ma certamente i contorni della serata sono più che amari. La squadra toscana, infatti, oltre a non aver ancora vinto in campionato, ha un problema con l'attacco. Soprattutto in casa.

Lo dicono i numeri. Il Pisa non ha segnato neanche una rete nei primi cinque incontri casalinghi di questo campionato e solo altre due squadre nell'era dei tre punti a vittoria non hanno realizzato alcun gol nelle prime cinque gare interne stagionali di Serie A (l’Empoli 2024/25 e il Genoa nel torneo in corso). Inoltre i toscani hanno registrato tre 0-0 consecutivi tra le mura amiche nel torneo in corso per la seconda volta in singolo campionato di massima serie, dopo la striscia di quattro pareggi a reti bianche in casa nella Serie A 1988/89.

Numeri e statistiche che fotografano una situazione - quella dell'attacco del Pisa - a cui per forza di cose mister Gilardino dovrà porre rimedio (proprio lui, che di gol se ne intende...). Ma che se visti da un'altra prospettiva possono anche infondere la giusta fiducia in vista del prossimo impegno: il Pisa è rimasto imbattuto in tre match di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 1990.